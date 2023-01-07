Как установить эксклюзивные живые обои из Google Pixel на любой Android-смартфон

Скачайте приложение «Обои Google» из магазина Google Play Store

Скачайте нужный apk-файл из списка ниже и установите приложение

В своем смартфоне зайдите в «Настройки» → «Оформление» → «Обои» и найдите папку «Живые обои»

Выберите понравившиеся обои — они установятся на рабочий стол и экран блокировки.

Компания Google выпустила уже семь поколений фирменных смартфонов Pixel. В оформлении ОС на каждом из них была определенная изюминка: например, дизайнеры создавали уникальные обои, которые были доступны только на одном-двух смартфонах.В зависимости от поколения Pixel, обои предустанавливались либо статические, либо «живые», то есть с анимацией. Обычно анимация реагировала на данные с датчиков — например, акселерометра и гироскопа — либо на нажатия/свайпы по домашнему экрану. Например, пирамида из камней крутится и перекатывается, на пляж набегают волны, по степным дорогам ездят машины, цветные наплывы расходятся по экрану и так далее.Такие живые обои нельзя установить на другой смартфон, как обычную картинку. Однако выход всё же есть. После релиза каждого нового Google Pixel энтузиасты «вытаскивали» новые обои и создавали apk-файл для переноса их на другие Android-устройства.Как установить живые обои Google Pixel, если у вас смартфон другого бренда:А как установить на любой Google Pixel живые обои из другой модели Google Pixel? Просто скачайте и установите нужный apk-файл из списка ниже, а потом выберите обои в настройках. На скриншотах изображены примеры некоторых обоев, но внутри наборов их гораздо больше.На Google Pixel 7 нет уникальных живых обоев, поскольку Google разработала для этой линейки только статичные изображения.Если на вашем смартфоне установлен чип, отличный от Qualcomm, то обои могут работать нестабильно. Кроме того, совместимость с оболочкой MIUI может быть неполной.