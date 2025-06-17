Как установить и попробовать macOS 26 Tahoe, но не потерять свою основную систему и файлы

Олег
macOS 26

Прошло несколько дней с начала WWDC 25 и анонса новых ОС от Apple — iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 в том числе. Мы уже установили все три основные системы, попробовали их и рассказали всё что думаем об апдейтах: 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides


Но быть может вам мало чужого обзора — считаете его необъективным или неполным и хотите все проверить самостоятельно. Как обновиться на iOS 26 / iPadOS 26 beta, а потом откатиться обратно на 18-ю без потери данных мы уже рассказывали. Сегодня — отдельный гайд для всех желающих установить macOS 26 и полноценно ее протестировать, при этом не касаясь основной системы с настройками и личными данными. 

Содержание: 


Подготовка 

macOS

Мы будем не обновлять, а именно устанавливать macOS 26 «начисто» — то есть на пустой раздел накопителя накатывать систему, как будто она только что «из коробки». Для этого потребуются некоторые приготовления: 

  • Образ системы macOS 26 beta
  • Флеш-накопитель не менее 32 Гб или внешний SSD-диск
  • От 50 Гб свободного места на накопителе вашего Mac 
  • Резервная копия основной системы. 

Что мы будем делать: 

  1. Создадим установочную флешку с macOS 26 beta
  2. Отделим часть накопителя Mac для установки второй системы 
  3. Установим macOS 26 beta на отдельный раздел. 

Процесс займет от часа до двух, в зависимости от «железа» вашего Mac и скорости интернета. 

Что касается бэкапа системы — создавать его или нет, оставляем на ваше усмотрение. Если всё делать правильно и по инструкции, ваши данные никак не будут затронуты. Однако никто не защищен от случайностей или сбоев: по ошибке очистили не тот диск, нажали не ту кнопку или просто поймали глюк при установке — и все настройки, приложения и файлы потеряны. Бэкап делается с помощью нативного инструмента Time Machine, для него нужен внешний HDD или SSD. 

Создаем загрузочный диск 

SSD

Теперь вам нужна загрузочная флешка, с которой можно будет установить macOS. Для этого сначала скачайте установочный образ macOS 26 beta — фактически это полная версия системы со всеми драйверами. 

Файл будет весить около 17-18 Гб, так что на накопителе должно быть достаточно места, чтобы он скачался и впоследствии распаковался. Минимально необходимый свободный объем на Mac равняется двойному весу установочного пакета. Скачать macOS 26 Tahoe beta 1 можно по этой ссылке

ВАЖНО. Не стоит идти в настройки macOS и выбирать там загрузку бета-обновления по стандартной схеме: после скачивания Mac может просто автоматически обновить вашу основную систему на бета-версию, и откатываться потом с сохранением данных будет намного сложнее. 

Когда пакет загрузится, распакуйте его — в папке «Программы» должен появиться файл «macOS 26 Beta.app». Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Показать содержимое пакета». Далее зайдите в папку Contents → Resources. Найдите файл createinstallmedia и НЕ закрывайте окно. 

macOS

macOS

Возьмите флешку емкостью не менее 32 Гб. Если дома есть внешний SSD, советую использовать именно его — процесс пройдет быстрее.

Если на SSD уже есть какие-то файлы, создайте на нем отдельный раздел емкостью от 30 Гб, на котором можно развернуть установочный образ macOS. Другие файлы на диске при этом не будут затронуты. Вот как это сделать: 

  • Подключите внешний SSD к Mac Откройте «Дисковую утилиту» 
  • Выберите слева свой SSD 
  • Сверху нажмите «Разбить на разделы» 
  • Нажмите «+» и введите объем не менее 30 Гб 
  • Подтвердите действие. 
macOS

macOS

Готово. Оставляйте SSD подключенным, а если работаете с флешкой — подключите ее к Mac сейчас. Далее: 

  • Откройте приложение «Терминал» 
  • Введите слово sudo и поставьте пробел 
  • Перетащите файл createinstallmedia из папки содержимого macOS в окно терминала и поставьте пробел
  • Наберите слово --volume, поставьте пробел и перетащите иконку вашей флешки или созданного раздела SSD в окно терминала 
macOS
  • Нажмите Enter, потом Y и снова Enter 
  • Ждите, пока macOS 26 beta распакуется на внешний носитель. 

Пока процесс идет, можно подготовить внутренний накопитель Mac к установке. 

Создаем раздел для macOS beta на Mac

Здесь всё просто: 

  • Откройте «Дисковую утилиту» 
  • Выберите первую строку «Контейнер» под названием накопителя вашего Mac слева
  • Сверху нажмите «Добавить том» (не раздел!) 
macOS
  • Вводим имя нового тома — например, «macOS Tahoe» или «test macOS»
  • Подтверждаем и ждем завершения. 
macOS

Готово! Теперь на накопителе программным образом появилась отдельная зона памяти, в которую можно будет установить macOS beta как в «песочницу». Эта зона не затронет вашу основную систему и будет работать независимо от нее. 

Почему мы выбирали именно создание ТОМА, а не раздела? Потому что объем тома является динамическим, то есть он будет расширяться и занимать свободное место ровно настолько, сколько требуется второй системе. Также создание тома позволяет не касаться раздела с основной системой — а значит исключает сбои и потерю данных. Если очень упростить: ТОМ создается на уровне macOS, а РАЗДЕЛ создается на более глубоком уровне ПО SSD-диска. В нашей ситуации с томом работать будет гораздо проще и безопаснее. 

Устанавливаем macOS 26 beta 

Мы сделаем это рядом с вашей основной системой. Это значит, что на одном компьютере Mac будет развернуто сразу две разные версии macOS, которые будут работать независимо друг от друга — как два разных компьютера. Вы сможете выбирать сами, какую из них запускать, в любой момент. 

Когда установочный образ развернулся на флешку через терминал, а в дисковой утилите успешно отделен том для macOS 26 beta, можно приступать к установке: 

  • Полностью выключите ваш Mac 
  • Подключите флешку или SSD с установочным образом macOS 26 beta
  • Включите Mac в загрузочном режиме: на Intel Mac коротко нажмите Power с зажатой кнопкой alt, а на Silicon Mac нажмите и удерживайте Power
  • На экране появится выбор загрузочного диска — клавишами выберите вашу флешку с бета-версией и нажмите Enter 
macOS
  • Введите пароль от учетной записи администратора основной системы — это требуется для подтверждения вашей личности 
  • Теперь нажмите «Установить macOS» и «Продолжить»
  • Выберите рамкой ваш созданный том для macOS 26 beta. 
macOS
ВАЖНО. На этом этапе не промахнитесь — выберите именно иконку диска с названием «macOS Tahoe» или «test macOS» (или как вы его назвали при отделении). Если случайно выберете основной диск (Macintosh HD), то бета-версия просто обновит вашу основную систему. 

После выбора диска следуйте подсказкам системы. Установка происходит примерно 10-30 минут в зависимости от «железа» вашего Mac и скорости подключенной флешки. Во время всего процесса на всякий случай держите Mac подключенным к зарядке. 

macOS

Когда установка завершится, появится приветственное окно macOS 26 Tahoe. Проходите первичную настройку системы — и готово. Можно тестировать бета-версию новой ОС в свое удовольствие. 

Как управлять установленными macOS

После установки второй macOS вы в любой момент можете: 

  • Загрузиться в основную либо вторую систему. Для этого выключите Mac, а потом включите его в загрузочном режиме: на Intel Mac коротко нажмите Power с зажатой кнопкой alt, а на Silicon Mac нажмите и удерживайте Power. Далее выбирайте диск с нужной вам системой. 
macOS
  • Выбрать macOS для загрузки по умолчанию. Для этого загрузитесь в любую из установленных ОС, а потом откройте «Настройки» → «Основные» → «Загрузочный диск». Снимите защиту «замочком» и щелкните на нужную ОС, чтобы она подсветилась рамкой. Закройте замочек обратно и перезагрузитесь. 
macOS
  • Удалить macOS 26 beta. Для этого загрузитесь в основную macOS. Далее откройте «Дисковую утилиту», выберите слева том с macOS 26 beta и в верхней панели нажмите «-» (минус). Подтвердите удаление тома вместе с установленной на нем бета-версией macOS. Если группа томов отказывается удаляться с ошибкой, то удалите их по одному — сначала "macOS Tahoe", а потом "macOS Tahoe (Data)". 
macOS


ВАЖНО. Если после удаления тома с macOS 26 beta ваш компьютер не запускается и показывает папку с вопросом, то нужно выбрать macOS для загрузки по умолчанию. Для этого запустите основную ОС через загрузочный режим (смотрите выше), а потом выберите вашу основной диск системой по умолчанию (снова смотрите выше). 

Заключение

Описанный метод немного дольше и сложнее, чем простое обновление на бета-версию. Однако он избавляет вас от многих проблем: не затрагивает основную систему с ее настройками и файлами, не требует сложных процедур отката в будущем. Вы можете просто установить macOS beta, протестировать ее и удалить в любой момент безо всякого ущерба для своих данных. Именно так обычно делаю я, когда готовлю обзор очередной новой macOS для iGuides. 
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Посмотрите на новый цветной «Терминал» в macOS 26
Apple оправдалась за то, что не поставила macOS на iPad. Причина на поверхности
Обзор iPadOS 26 beta: шах и мат фанатам Samsung Galaxy!

Рекомендации

Рекомендации

Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone
Google ищет сотрудника со знанием русского языка. Хочет вернуться в Россию, а тут уже ждут приставы
Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии