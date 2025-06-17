Как установить и попробовать macOS 26 Tahoe, но не потерять свою основную систему и файлы

Прошло несколько дней с начала WWDC 25 и анонса новых ОС от Apple — iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 в том числе. Мы уже установили все три основные системы, попробовали их и рассказали всё что думаем об апдейтах:
Но быть может вам мало чужого обзора — считаете его необъективным или неполным и хотите все проверить самостоятельно. Как обновиться на iOS 26 / iPadOS 26 beta, а потом откатиться обратно на 18-ю без потери данных мы уже рассказывали. Сегодня — отдельный гайд для всех желающих установить macOS 26 и полноценно ее протестировать, при этом не касаясь основной системы с настройками и личными данными.
Содержание:
- Подготовка
- Создаем загрузочный диск
- Создаем раздел для macOS beta на Mac
- Устанавливаем macOS 26 beta
- Как управлять установленными macOS
- Заключение
Подготовка
Мы будем не обновлять, а именно устанавливать macOS 26 «начисто» — то есть на пустой раздел накопителя накатывать систему, как будто она только что «из коробки». Для этого потребуются некоторые приготовления:
- Образ системы macOS 26 beta
- Флеш-накопитель не менее 32 Гб или внешний SSD-диск
- От 50 Гб свободного места на накопителе вашего Mac
- Резервная копия основной системы.
Что мы будем делать:
- Создадим установочную флешку с macOS 26 beta
- Отделим часть накопителя Mac для установки второй системы
- Установим macOS 26 beta на отдельный раздел.
Процесс займет от часа до двух, в зависимости от «железа» вашего Mac и скорости интернета.
Что касается бэкапа системы — создавать его или нет, оставляем на ваше усмотрение. Если всё делать правильно и по инструкции, ваши данные никак не будут затронуты. Однако никто не защищен от случайностей или сбоев: по ошибке очистили не тот диск, нажали не ту кнопку или просто поймали глюк при установке — и все настройки, приложения и файлы потеряны. Бэкап делается с помощью нативного инструмента Time Machine, для него нужен внешний HDD или SSD.
Создаем загрузочный диск
Теперь вам нужна загрузочная флешка, с которой можно будет установить macOS. Для этого сначала скачайте установочный образ macOS 26 beta — фактически это полная версия системы со всеми драйверами.
Файл будет весить около 17-18 Гб, так что на накопителе должно быть достаточно места, чтобы он скачался и впоследствии распаковался. Минимально необходимый свободный объем на Mac равняется двойному весу установочного пакета. Скачать macOS 26 Tahoe beta 1 можно по этой ссылке.
ВАЖНО. Не стоит идти в настройки macOS и выбирать там загрузку бета-обновления по стандартной схеме: после скачивания Mac может просто автоматически обновить вашу основную систему на бета-версию, и откатываться потом с сохранением данных будет намного сложнее.
Когда пакет загрузится, распакуйте его — в папке «Программы» должен появиться файл «macOS 26 Beta.app». Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Показать содержимое пакета». Далее зайдите в папку Contents → Resources. Найдите файл createinstallmedia и НЕ закрывайте окно.
Возьмите флешку емкостью не менее 32 Гб. Если дома есть внешний SSD, советую использовать именно его — процесс пройдет быстрее.
Если на SSD уже есть какие-то файлы, создайте на нем отдельный раздел емкостью от 30 Гб, на котором можно развернуть установочный образ macOS. Другие файлы на диске при этом не будут затронуты. Вот как это сделать:
- Подключите внешний SSD к Mac Откройте «Дисковую утилиту»
- Выберите слева свой SSD
- Сверху нажмите «Разбить на разделы»
- Нажмите «+» и введите объем не менее 30 Гб
- Подтвердите действие.
Готово. Оставляйте SSD подключенным, а если работаете с флешкой — подключите ее к Mac сейчас. Далее:
- Откройте приложение «Терминал»
- Введите слово sudo и поставьте пробел
- Перетащите файл createinstallmedia из папки содержимого macOS в окно терминала и поставьте пробел
- Наберите слово --volume, поставьте пробел и перетащите иконку вашей флешки или созданного раздела SSD в окно терминала
- Нажмите Enter, потом Y и снова Enter
- Ждите, пока macOS 26 beta распакуется на внешний носитель.
Пока процесс идет, можно подготовить внутренний накопитель Mac к установке.
Создаем раздел для macOS beta на MacЗдесь всё просто:
- Откройте «Дисковую утилиту»
- Выберите первую строку «Контейнер» под названием накопителя вашего Mac слева
- Сверху нажмите «Добавить том» (не раздел!)
- Вводим имя нового тома — например, «macOS Tahoe» или «test macOS»
- Подтверждаем и ждем завершения.
Готово! Теперь на накопителе программным образом появилась отдельная зона памяти, в которую можно будет установить macOS beta как в «песочницу». Эта зона не затронет вашу основную систему и будет работать независимо от нее.
Почему мы выбирали именно создание ТОМА, а не раздела? Потому что объем тома является динамическим, то есть он будет расширяться и занимать свободное место ровно настолько, сколько требуется второй системе. Также создание тома позволяет не касаться раздела с основной системой — а значит исключает сбои и потерю данных. Если очень упростить: ТОМ создается на уровне macOS, а РАЗДЕЛ создается на более глубоком уровне ПО SSD-диска. В нашей ситуации с томом работать будет гораздо проще и безопаснее.
Устанавливаем macOS 26 betaМы сделаем это рядом с вашей основной системой. Это значит, что на одном компьютере Mac будет развернуто сразу две разные версии macOS, которые будут работать независимо друг от друга — как два разных компьютера. Вы сможете выбирать сами, какую из них запускать, в любой момент.
Когда установочный образ развернулся на флешку через терминал, а в дисковой утилите успешно отделен том для macOS 26 beta, можно приступать к установке:
- Полностью выключите ваш Mac
- Подключите флешку или SSD с установочным образом macOS 26 beta
- Включите Mac в загрузочном режиме: на Intel Mac коротко нажмите Power с зажатой кнопкой alt, а на Silicon Mac нажмите и удерживайте Power
- На экране появится выбор загрузочного диска — клавишами выберите вашу флешку с бета-версией и нажмите Enter
- Введите пароль от учетной записи администратора основной системы — это требуется для подтверждения вашей личности
- Теперь нажмите «Установить macOS» и «Продолжить»
- Выберите рамкой ваш созданный том для macOS 26 beta.
ВАЖНО. На этом этапе не промахнитесь — выберите именно иконку диска с названием «macOS Tahoe» или «test macOS» (или как вы его назвали при отделении). Если случайно выберете основной диск (Macintosh HD), то бета-версия просто обновит вашу основную систему.
После выбора диска следуйте подсказкам системы. Установка происходит примерно 10-30 минут в зависимости от «железа» вашего Mac и скорости подключенной флешки. Во время всего процесса на всякий случай держите Mac подключенным к зарядке.
Когда установка завершится, появится приветственное окно macOS 26 Tahoe. Проходите первичную настройку системы — и готово. Можно тестировать бета-версию новой ОС в свое удовольствие.
Как управлять установленными macOSПосле установки второй macOS вы в любой момент можете:
- Загрузиться в основную либо вторую систему. Для этого выключите Mac, а потом включите его в загрузочном режиме: на Intel Mac коротко нажмите Power с зажатой кнопкой alt, а на Silicon Mac нажмите и удерживайте Power. Далее выбирайте диск с нужной вам системой.
- Выбрать macOS для загрузки по умолчанию. Для этого загрузитесь в любую из установленных ОС, а потом откройте «Настройки» → «Основные» → «Загрузочный диск». Снимите защиту «замочком» и щелкните на нужную ОС, чтобы она подсветилась рамкой. Закройте замочек обратно и перезагрузитесь.
- Удалить macOS 26 beta. Для этого загрузитесь в основную macOS. Далее откройте «Дисковую утилиту», выберите слева том с macOS 26 beta и в верхней панели нажмите «-» (минус). Подтвердите удаление тома вместе с установленной на нем бета-версией macOS. Если группа томов отказывается удаляться с ошибкой, то удалите их по одному — сначала "macOS Tahoe", а потом "macOS Tahoe (Data)".
ВАЖНО. Если после удаления тома с macOS 26 beta ваш компьютер не запускается и показывает папку с вопросом, то нужно выбрать macOS для загрузки по умолчанию. Для этого запустите основную ОС через загрузочный режим (смотрите выше), а потом выберите вашу основной диск системой по умолчанию (снова смотрите выше).