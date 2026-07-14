Как установить и протестировать macOS 27 Beta рядом с macOS 26, чтобы не повредить свои файлы и данные

С момента конференции WWDC прошло чуть более месяца, и Apple наконец выпустила публичные бета-версии своих новых операционных систем — iOS 27, iPadOS 27 и, конечно же, macOS 27 Golden Gate. Мы уже успели установить эти платформы, опробовать их в деле и поделиться своими впечатлениями. Также на сайте уже есть инструкция по правильной установке iOS/iPadOS 27 Beta для России.
Но если чужого обзора вам недостаточно и хочется лично проверить все нововведения, лучше сделать это самостоятельно. Мы подготовили подробный гайд для тех, кто хочет установить macOS 27 Beta и полноценно ее протестировать, вообще не затрагивая основную систему, ее настройки и ваши личные файлы.
Содержание:
- Подготовка
- Создаем загрузочный диск
- Создаем раздел для macOS 27 Beta на Mac
- Устанавливаем macOS 27 Beta рядом с macOS 26
- Как управлять обеими установленными macOS
- Заключение
Подготовка
В данном случае речь идет не об обычном обновлении, а о «чистой» установке macOS 27 Beta — мы развернем систему на чистом разделе накопителя, словно на совершенно новом компьютере.
Для этого вам понадобится подготовить:
- Установочный образ macOS 27 Beta;
- Флеш-накопитель объемом от 32 ГБ или внешний SSD-диск;
- Не менее 50 ГБ свободного места на встроенном накопителе вашего Mac;
- Резервную копию текущей системы (на всякий случай).
Основные этапы процесса:
- Создание загрузочной флешки с macOS 27 Beta.
- Выделение отдельного пространства на диске Mac под вторую ОС.
- Установка macOS 27 Beta на созданный раздел.
Вся процедура займет от одного до двух часов в зависимости от технических характеристик вашего Mac и скорости интернет-соединения.
Что касается создания бэкапа — делать его или нет, решать вам. Если строго следовать инструкции, ваши данные не пострадают. Однако от непредвиденных сбоев или случайных ошибок (например, если вы случайно очистите не тот диск) никто не застрахован. Резервную копию проще всего сделать на внешний жесткий диск через встроенную утилиту Time Machine.
Создаем загрузочный диск
Для начала вам нужно подготовить загрузочный накопитель, с которого будет производиться установка. Первым делом скачайте установочный образ macOS 27 Beta — это полный дистрибутив системы со всеми необходимыми драйверами.
Файл весит около 17–18 ГБ, поэтому убедитесь, что на вашем Mac достаточно свободного места для его загрузки и последующей распаковки (желательно иметь запас в два раза больше размера самого пакета). Скачать macOS 27 Public beta 1 можно по этой ссылке с официального сайта Apple.
ВАЖНО: Не пытайтесь скачать обновление стандартным путем через системные настройки Mac. В таком случае компьютер может просто автоматически обновить вашу рабочую систему, и откатить ее обратно без потери данных будет гораздо сложнее.
Когда установочный пакет загрузится, распакуйте его — в папке «Программы» должен появиться файл «Install macOS 27 Beta.app» (или аналогичный распакованный установщик). Нажмите на него правой кнопкой мыши, выберите «Показать содержимое пакета» и перейдите по пути: Contents → Resources. Найдите там файл createinstallmedia и оставьте это окно открытым.
Теперь возьмите флешку объемом от 32 ГБ (для ускорения процесса лучше использовать внешний SSD). Если на внешнем накопителе уже есть важные файлы, вы можете просто выделить на нем отдельный раздел под установку размером от 30 ГБ — остальные данные при этом не пострадают. Для этого:
- Подключите внешний SSD к вашему Mac и запустите «Дисковую утилиту».
- Выберите накопитель в списке слева.
- Нажмите кнопку «Разбить на разделы» на верхней панели.
- Нажмите «+», укажите размер не менее 30 ГБ и подтвердите действие.
Оставьте накопитель подключенным. Если используете обычную флешку, вставьте её в порт сейчас. Далее выполните следующие шаги:
- Откройте приложение «Терминал».
- Введите команду sudo и обязательно поставьте пробел.
- Перетащите файл createinstallmedia из открытой ранее папки прямо в окно Терминала и снова поставьте пробел.
- Введите параметр --volume, поставьте пробел и перетащите иконку вашей флешки (или созданного раздела SSD) в Терминал.
- Нажмите Enter, введите пароль администратора, затем нажмите клавишу Y и снова Enter.
- Дождитесь окончания распаковки файлов macOS 27 Beta на внешний накопитель.
- Пока идет этот процесс, можно подготовить встроенный диск компьютера.
Создаем раздел для macOS Beta на MacЗдесь процедура предельно простая:
- Откройте «Дисковую утилиту».
- В левой колонке выберите верхнюю строку «Контейнер» под названием вашего встроенного накопителя.
- Нажмите кнопку «Добавить том» (именно том, а не раздел) на верхней панели.
- Введите имя для нового тома (например, «macOS 27 Beta» или «Test OS») и подтвердите создание.
Почему мы создаем именно ТОМ, а не раздел? Дело в том, что объем тома в файловой системе APFS является динамическим. Он будет автоматически расширяться и сжиматься, занимая ровно столько места, сколько требуется второй операционной системе в конкретный момент. Кроме того, создание тома полностью безопасно для вашей основной системы и исключает риск потери данных.
Устанавливаем macOS 27 Beta рядом с macOS 26После выполнения этой инструкции у вас на одном компьютере появятся две независимые операционные системы, и вы сможете выбирать нужную при каждой загрузке.
Когда загрузочная флешка будет готова, а новый том успешно создан, переходите к установке:
- Полностью выключите ваш Mac.
- Подключите подготовленный внешний накопитель с образом macOS 27 Beta.
Запустите компьютер в режиме выбора источника загрузки:
- На Mac с процессорами Intel: зажмите и удерживайте клавишу Alt (Option) сразу после нажатия кнопки питания.
- На Mac с чипами Apple Silicon (M1/M2/M3 и т.д.): нажмите и удерживайте кнопку питания до появления параметров загрузки.
- Выберите в списке загрузочную флешку с macOS 27 Beta и нажмите Enter.
- Введите пароль администратора вашей основной системы для подтверждения прав.
- Выберите пункт «Установка macOS» и нажмите «Продолжить».
- На этапе выбора целевого накопителя укажите созданный ранее том («macOS 27 Beta» или «Test OS»).
ВАЖНО: На этом шаге будьте предельно внимательны! Не выбирайте ваш основной накопитель (обычно он называется Macintosh HD), иначе бета-версия просто установится поверх вашей рабочей системы, обновив её.
Следуйте дальнейшим инструкциям на экране. Установка займет от 10 до 30 минут в зависимости от скорости накопителя и модели Mac. Во время процесса обязательно держите ноутбук подключенным к зарядному устройству.
После завершения установки откроется экран первичной настройки новой macOS 27 Beta. Настройте её как новый компьютер и приступайте к тестированию.
Как управлять обеими установленными macOSПосле установки вы сможете легко переключаться между ними или удалить тестовую версию:
Выбор системы при старте: Выключите Mac, затем запустите его в загрузочном режиме (удерживая Alt на Intel или кнопку питания на Apple Silicon) и выберите нужный диск.
Выбор системы по умолчанию: Зайдите в любую ОС, откройте «Системные настройки» → «Основные» → «Загрузочный диск». Разблокируйте изменения, выберите систему, которая должна загружаться всегда по умолчанию, и подтвердите выбор.
Удаление macOS 27 Beta: Если система вам больше не нужна, загрузитесь в свою основную macOS. Откройте «Дисковую утилиту», выберите в списке слева созданный для беты том и нажмите кнопку «–» (минус) на панели сверху. Подтвердите удаление тома. Если в процессе возникнет ошибка, удалите связанные тома по очереди (сначала основной том беты, затем том с пометкой Data).
ВАЖНО: Если после удаления тома компьютер перестал запускаться и показывает иконку папки с вопросительным знаком, просто запустите Mac в режиме выбора диска (удерживая кнопку питания или Alt), загрузитесь в основную систему и заново укажите её в качестве загрузочной по умолчанию в настройках.