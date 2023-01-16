На Android появилась эксклюзивная функция будильника. У iPhone такой нет

Компания Google обновила свое фирменное приложение «Часы» для Android и добавила туда необычную функцию. Нововведение не афишировалось, поэтому до сих пор неизвестно, в какой момент оно появилось. Об этом написали в 9to5Google.
Речь идет о новой фиче в разделе установки будильника в нативном приложении «Часы» на Android. Согласно источнику, после одного из последних обновлений утилиты в ней появилась возможность установить в качестве звука будильника диктофонную запись. Удобство в том, что создать запись можно прямо в момент настройки будильника. Вот как это сделать:
- Откройте приложение «Часы» → «Будильник»
- Создайте новый будильник или тапните на имеющийся
- Нажмите на строку выбора мелодии
- Выберите «Новая запись»
- Запишите любую фразу или мелодию на диктофон и нажмите «Сохранить».
Готово! В поле выбора звука вы увидите свою запись, которая будет проигрываться в момент активации будильника.
Новая функция начала появляться у владельцев Android-смартфонов, которые пользуются нативным приложением «Google Часы». На данный момент она может быть не у всех, поскольку развертывание происходит постепенно.
Кстати, это отличный способ безобидно разыграть друга или знакомого: просто зайдите в настройки его будильника и запишите какую-нибудь шутливую фразу. С пользователем iPhone такой фокус не пройдет; Apple всё еще не позволяет устанавливать любой звук на звонок, будильник или звук уведомления. Вот здесь мы рассказывали, как бесплатно загрузить свой трек на iPhone для этой цели.
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