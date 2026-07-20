Как установить на Galaxy Watch APK-приложения, которых нет в магазине

Фото: Unsplash
Компания Samsung несколько лет назад перешла с проприетарной ОС Tizen на открытую и универсальную Wear OS со своей оболочкой. Благодаря этому софта для часов Galaxy прибавилось и их функциональность расширилась.
По умолчанию установка приложений ограничена нативным магазином, однако можно установить и APK-файлы, правда, это немного дольше. Но сверхсложного ничего нет:
- Подключите часы к Wi-Fi
- Откройте на часах «Настройки» → «О часах»
- Тапните 7 раз на версию ПО, пока не увидите плашку «Режим разработчика включен»
- Вернитесь в «Настройки» и откройте «Параметры разработчика»
- Включите «Отладку ADB» и «Беспроводную отладку»
- Установите на смартфон приложение Bugjaeger
- Откройте его и нажмите на значок нового подключения
Скриншот: Howtogeek
- Введите IP, порт и код сопряжения — найти их можно на часах в «Параметрах разработчика» → «Беспроводная отладка» → «Новое сопряжение»
- Дождитесь баннера «Сопряжение выполнено успешно»
- На часах вернитесь в «Беспроводную отладку»
- Найдите IP и порт, введите их в приложении на смартфоне, нажмите Connect
Скриншот: Howtogeek
- Скачайте APK приложения для Wear OS в память смартфона
- В Bugjaeger тапните кнопку с плюсом → Select APK File
Скриншот: Howtogeek
- Выберите APK из файловой системы смартфона
- Нажмите на него и дождитесь завершения установки.
Готово! Иконка приложения появится в меню часов. Найти APK для Wear OS можно на проверенных сайтах вроде APKMirror.