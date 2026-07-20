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Как установить на Galaxy Watch APK-приложения, которых нет в магазине

Олег

Фото: Unsplash 

Компания Samsung несколько лет назад перешла с проприетарной ОС Tizen на открытую и универсальную Wear OS со своей оболочкой. Благодаря этому софта для часов Galaxy прибавилось и их функциональность расширилась. 

По умолчанию установка приложений ограничена нативным магазином, однако можно установить и APK-файлы, правда, это немного дольше. Но сверхсложного ничего нет:

  • Подключите часы к Wi-Fi 
  • Откройте на часах «Настройки» → «О часах» 
  • Тапните 7 раз на версию ПО, пока не увидите плашку «Режим разработчика включен» 

  • Вернитесь в «Настройки» и откройте «Параметры разработчика» 
  • Включите «Отладку ADB» и «Беспроводную отладку» 
Скриншот: HowtogeekСкриншот: Howtogeek

  • Установите на смартфон приложение Bugjaeger 
  • Откройте его и нажмите на значок нового подключения

Скриншот: Howtogeek
  • Введите IP, порт и код сопряжения — найти их можно на часах в «Параметрах разработчика» → «Беспроводная отладка» → «Новое сопряжение» 
Скриншот: HowtogeekСкриншот: HowtogeekСкриншот: Howtogeek

  • Дождитесь баннера «Сопряжение выполнено успешно» 
  • На часах вернитесь в «Беспроводную отладку»
  • Найдите IP и порт, введите их в приложении на смартфоне, нажмите Connect
Скриншот: HowtogeekСкриншот: Howtogeek



Скриншот: Howtogeek
  • Скачайте APK приложения для Wear OS в память смартфона
  • В Bugjaeger тапните кнопку с плюсом → Select APK File 

Скриншот: Howtogeek
  • Выберите APK из файловой системы смартфона 
  • Нажмите на него и дождитесь завершения установки. 

Готово! Иконка приложения появится в меню часов. Найти APK для Wear OS можно на проверенных сайтах вроде APKMirror. 
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