Как установить на Galaxy Watch APK-приложения, которых нет в магазине

Подключите часы к Wi-Fi

Откройте на часах «Настройки» → «О часах»

Тапните 7 раз на версию ПО, пока не увидите плашку «Режим разработчика включен»

Вернитесь в «Настройки» и откройте «Параметры разработчика»

Включите «Отладку ADB» и «Беспроводную отладку»

Установите на смартфон приложение Bugjaeger

Откройте его и нажмите на значок нового подключения

Введите IP, порт и код сопряжения — найти их можно на часах в «Параметрах разработчика» → «Беспроводная отладка» → «Новое сопряжение»

Дождитесь баннера «Сопряжение выполнено успешно»

На часах вернитесь в «Беспроводную отладку»

Найдите IP и порт, введите их в приложении на смартфоне, нажмите Connect

Скачайте APK приложения для Wear OS в память смартфона

В Bugjaeger тапните кнопку с плюсом → Select APK File

Выберите APK из файловой системы смартфона

Нажмите на него и дождитесь завершения установки.

Компания Samsung несколько лет назад перешла с проприетарной ОС Tizen на открытую и универсальную Wear OS со своей оболочкой. Благодаря этому софта для часов Galaxy прибавилось и их функциональность расширилась.По умолчанию установка приложений ограничена нативным магазином, однако можно установить и APK-файлы, правда, это немного дольше. Но сверхсложного ничего нет:Готово! Иконка приложения появится в меню часов. Найти APK для Wear OS можно на проверенных сайтах вроде APKMirror.