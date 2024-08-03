Как установить приложение «Т-банка» на iPhone прямо с Android-смартфона. Компьютер больше не нужен

Олег

Т-банк


Российский «Т-банк» предоставил всем клиентам доступ к собственному методу установки iOS-приложения без использования ПК. Об этом компания рассказала в сториз внутри собственной утилиты.

До сих пор метод использовался курьерами-представителями «Т-банка», которые доставляли банковскую карту новым клиентам и подтверждали их личность. У сотрудников при себе есть Android-смартфон, и они устанавливают iOS-приложения онлайн-банкинга напрямую с него.

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Чтобы установить «Т-банк» на айфон с андроида, потребуется кабель USB-С → Lightning — такой шнурок идет в комплекте со всеми айфонами последние несколько лет. Алгоритм по шагам:

Т-банк
  • Подключаем свой iPhone к Android-устройству с помощью USB-кабеля
  • При необходимости, нажимаем «Доверять» на iPhone
  • Ждем, пока скачается последняя версия «Мобильного банка»
  • Нажимаем на строку с нужным приложением и ждем окончания установки
Т-банк
  • На iPhone запускаем установленное приложение
  • Если необходимо, вводим Apple ID и пароль, указанный в Android-приложении в соответствующей строке
  • После успешного входа в приложение проверьте «Настройки» → ваше имя → «Контент и покупки»: если там «зацепился» Apple ID от «Т-банка», тапните на него, а потом на кнопку «Выйти», и заново войдите в свой аккаунт.
Т-банк

Готово! Утилита установлена и будет работать на iOS автономно. Таким образом можно помочь своим друзьям и знакомым с установкой, не вводя личный Apple ID. А еще можно обновлять свое текущее приложение: к примеру, последний релиз «Т-Помощь» имеет номер сборки 6.33, а утилита «Т-банк», установленная с Android — 6.37. 

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Источник:
Т-банк
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Комментарии

Dmitriy
+1065
Dmitriy
Сберу до этого еще далеко... А меня куча родни задалбывает с ним...
2 часа назад в 17:18
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Олег Воронин
+2361
Олег Воронин Dmitriy
Помогайте по старинке: консерва из iMaz и установка на айфон. Процедура не сильно сложнее, просто ноут нужен с собой. Я много кому так уже поставит.
2 часа назад в 17:38
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tellurian
+1653
tellurian
Ждём когда другие сделают тоже самое.
2 часа назад в 17:33
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