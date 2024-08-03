Как установить приложение «Т-банка» на iPhone прямо с Android-смартфона. Компьютер больше не нужен



Российский «Т-банк» предоставил всем клиентам доступ к собственному методу установки iOS-приложения без использования ПК. Об этом компания рассказала в сториз внутри собственной утилиты.



До сих пор метод использовался курьерами-представителями «Т-банка», которые доставляли банковскую карту новым клиентам и подтверждали их личность. У сотрудников при себе есть Android-смартфон, и они устанавливают iOS-приложения онлайн-банкинга напрямую с него.







Чтобы установить «Т-банк» на айфон с андроида, потребуется кабель USB-С → Lightning — такой шнурок идет в комплекте со всеми айфонами последние несколько лет. Алгоритм по шагам:



Устанавливаем на Android-смартфон приложение «Мобильный офис» из RuStore

Авторизуемся в нем по кнопке «Войти как клиент»

Выбираем кнопку «Установка iOS-приложения»

Подключаем свой iPhone к Android-устройству с помощью USB-кабеля

При необходимости, нажимаем «Доверять» на iPhone

Ждем, пока скачается последняя версия «Мобильного банка»

Нажимаем на строку с нужным приложением и ждем окончания установки

На iPhone запускаем установленное приложение

Если необходимо, вводим Apple ID и пароль, указанный в Android-приложении в соответствующей строке

После успешного входа в приложение проверьте «Настройки» → ваше имя → «Контент и покупки»: если там «зацепился» Apple ID от «Т-банка», тапните на него, а потом на кнопку «Выйти», и заново войдите в свой аккаунт. Чтобы установить «Т-банк» на айфон с андроида, потребуется кабель USB-С → Lightning — такой шнурок идет в комплекте со всеми айфонами последние несколько лет. Алгоритм по шагам:



Готово! Утилита установлена и будет работать на iOS автономно. Таким образом можно помочь своим друзьям и знакомым с установкой, не вводя личный Apple ID. А еще можно обновлять свое текущее приложение: к примеру, последний релиз «Т-Помощь» имеет номер сборки 6.33, а утилита «Т-банк», установленная с Android — 6.37.