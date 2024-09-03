Как установить приложение «Т-банка» (Тинькофф) на iPhone и iPad без компьютера. Это новый способ

Откройте «Настройки» на iPhone / iPad

Тапните на свое имя, а потом «Контент и покупки» и «Выйти»

Перейдите в App Store и выберите «Войти», а потом «Не [ваше имя]»

Введите Apple ID zinder_p@yahoo.com и пароль FFff530880556 (если не работают, получить новые можно, авторизовавшись по специальной ссылке Т-банка)

Выберите «Другие возможности» → «Не улучшать»

Перейдите в профиль аккаунта и скачайте приложение «Выбери твой банк» (Your Money Transfers)

Выйдите из аккаунта Т-банка и введите обратно свой собственный.

Apple ID для загрузки предоставлены самим Т-банком в его официальном приложении для Android

Если входить только в App Store, а не в iCloud, то никакого вреда вашему устройству причинить не удастся.

Готово! Приложение установлено и им можно пользоваться. Если у вас возникли вопросы по поводу безопасности данного метода, то есть два аргумента: