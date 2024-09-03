Как установить приложение «Т-банка» (Тинькофф) на iPhone и iPad без компьютера. Это новый способ

Олег

Т-банк


После введения антироссийских санкций и удаления приложений российских банков из Apple App Store «Тинькофф» оказался самым активным в вопросе установки своего приложения на iPhone и iPad. Банк чаще всех публиковал замаскированные копии своей утилиты в App Store, а потом переключился на создание других методов установки.

Ранее мы рассказывали, как установить iOS-приложение экс-тинька с помощью утилиты iMazing, приложения банка T-Mazing и даже с Android-смартфона на айфон по кабелю. Теперь же банк рассказал о новом методе — для него не требуется второе устройство.

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  • Откройте «Настройки» на iPhone / iPad
  • Тапните на свое имя, а потом «Контент и покупки» и «Выйти»
  • Перейдите в App Store и выберите «Войти», а потом «Не [ваше имя]»
Т-банк
  • Введите Apple ID zinder_p@yahoo.com и пароль FFff530880556 (если не работают, получить новые можно, авторизовавшись по специальной ссылке Т-банка)
  • Выберите «Другие возможности» → «Не улучшать»
  • Перейдите в профиль аккаунта и скачайте приложение «Выбери твой банк» (Your Money Transfers)
  • Выйдите из аккаунта Т-банка и введите обратно свой собственный.
Т-банк

Готово! Приложение установлено и им можно пользоваться. Если у вас возникли вопросы по поводу безопасности данного метода, то есть два аргумента:
  • Apple ID для загрузки предоставлены самим Т-банком в его официальном приложении для Android
  • Если входить только в App Store, а не в iCloud, то никакого вреда вашему устройству причинить не удастся. 

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Комментарии

Spid3r
+47
Spid3r
Они каждому разные логин/пароль выдают. В тексте просто кто-то засветил свой вариант. Который такими темпами первым и забанят.
2 часа назад в 15:07
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Олег Воронин
+2366
Олег Воронин Spid3r
Указанный в тексте Apple ID работает уже довольно давно.
Добавил ссылку для получения новых данных, если этот сдохнет.
час назад в 15:22
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