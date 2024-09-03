Как установить приложение «Т-банка» (Тинькофф) на iPhone и iPad без компьютера. Это новый способ

После введения антироссийских санкций и удаления приложений российских банков из Apple App Store «Тинькофф» оказался самым активным в вопросе установки своего приложения на iPhone и iPad. Банк чаще всех публиковал замаскированные копии своей утилиты в App Store, а потом переключился на создание других методов установки.
Ранее мы рассказывали, как установить iOS-приложение экс-тинька с помощью утилиты iMazing, приложения банка T-Mazing и даже с Android-смартфона на айфон по кабелю. Теперь же банк рассказал о новом методе — для него не требуется второе устройство.
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- Откройте «Настройки» на iPhone / iPad
- Тапните на свое имя, а потом «Контент и покупки» и «Выйти»
- Перейдите в App Store и выберите «Войти», а потом «Не [ваше имя]»
- Введите Apple ID zinder_p@yahoo.com и пароль FFff530880556 (если не работают, получить новые можно, авторизовавшись по специальной ссылке Т-банка)
- Выберите «Другие возможности» → «Не улучшать»
- Перейдите в профиль аккаунта и скачайте приложение «Выбери твой банк» (Your Money Transfers)
- Выйдите из аккаунта Т-банка и введите обратно свой собственный.
Готово! Приложение установлено и им можно пользоваться. Если у вас возникли вопросы по поводу безопасности данного метода, то есть два аргумента:
- Apple ID для загрузки предоставлены самим Т-банком в его официальном приложении для Android
- Если входить только в App Store, а не в iCloud, то никакого вреда вашему устройству причинить не удастся.