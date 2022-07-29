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Как установить публичную бета-версию iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura в России

Олег

iOS 16


Хотя новые ОС, которые Apple показала нам на WWDC 2022, довольно скудны на крупные нововведения, вы всё же можете захотеть их попробовать. Такая возможность есть: для всех желающих из числа обычных пользователей Apple выпускает публичные бета-версии своих прошивок. 

Первая такая сборка стала доступна вчера вечером: компания разослала Public Beta 1 своих iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura и watchOS 9. Теперь их можно установить и попробовать новые фишки. Но перед этим лучше сделать несколько манипуляций. 

1. Резервная копия 

Не пренебрегайте резервной копией своего устройства перед любым обновлением прошивки, а перед установкой бета-версии — тем более. Процесс очень легко может пойти не по плану и вы потеряете все свои фото, чаты, приложения и прочие личные данные. 

Чтобы создать резервную копию, лучше воспользуйтесь ПК или Mac. Для этой цели существует немало утилит, но лично я рекомендую использовать одну из двух: либо нативный iTunes от Apple (на macOS Catalina и новее — Finder), либо проверенный временем iMazing. Последний, кстати, полезен для россиян и по другим причинам. 

Finder

  • Запустите приложение для копирования и подключите свой девайс к компьютеру при помощи кабеля. Если вы видите какие-то ошибки, или устройство периодически реконнектится — лучше замените кабель на другой. 
  • Выберите «Зашифровать резервную копию» — этот пункт позволит сохранить не только вашу информацию, но и аккаунты; при восстановлении в большинство из них не придется логиниться заново. Пароль обязательно запишите или сохраните. 
  • Нажмите «Создать резервную копию» и дождитесь завершения процесса. 
iMazing

Что касается Mac, то резервную копию Time Machine можно сделать на внешний SSD, или даже на внутренний, просто создав отдельный раздел и выбрав его как резервный диск. Более подробно я рассказывал об этом вот здесь

2. Резервная копия для россиян 

Этот пункт стал актуален для жителей РФ с апреля 2022 года. Я рекомендую обязательно создать резервные копии отдельных российских приложений, которые установлены на вашем iPhone или iPad, но уже удалены из App Store. 

Все подробности об этом процессе собраны в трех полноценных гайдах: один, два и три. Внимательно ознакомьтесь с ними, прежде чем продолжать. 

3. Регистрация и установка  

Чтобы получить публичную бета-версию «яблочной» прошивки, нужно скачать специальный профиль конфигурации: 
  • Перейдите по ссылке на сайт Apple, посвященный бета-версиям ОС  
  • Нажмите «Зарегистрировать устройство» 
  • Введите свой Apple ID и пароль
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Для iPhone/iPad:
  • Прокрутите страницу и выберите «Загрузить профиль» 
  • Откройте «Настройки» и нажмите на строчку «Профиль загружен» 
  • Выберите «Установить профиль» и дайте согласие. Подтвердите действие код-паролем; устройство перезагрузится 
  • Теперь откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и установите бета-версию iOS 16 или iPadOS 16, как обычный апдейт. 
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Для Mac: 
  • Нажмите «Загрузить утилиту доступа к общедоступной бета-версии macOS»
  • Откройте «Загрузки» и дважды щелкните по скачанному профилю 
  • Следуйте подсказкам в открывшемся окне и пройдите до завершения; в результате на ваш Mac будет установлен бета-профиль 
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  • Пройдите в «Системные настройки» → «Обновления ПО» и дождитесь, пока компьютер обнаружит бета-версию macOS Ventura 
  • Установите систему, как обычный апдейт. 
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Готово! Можете пользоваться. К слову, гайд по откату с бета-версий iOS/iPadOS 16 на iOS/iPadOS 15 находится вот здесь. А тут можно прочесть, как откатить macOS

Для маководов

К слову, если вы только хотите посмотреть на macOS Ventura, но устанавливать ее поверх своей системы не хотите (или не можете сделать копию Time Machine), то есть другой вариант. 

Зайдите в «Дисковую утилиту» и отделите от своего SSD 50-70 Гб, создав новый диск (или том). Теперь бета-версию macOS Ventura можно установить именно на него ( просто в процессе установки выберите нужный диск), а ваша основная система не будет затронута. Выбирать, в какую macOS загрузиться, можно будет при включении Mac, зажав клавишу alt. 

 Когда macOS Ventura будет вам больше не нужна, просто загрузитесь с основной системы и удалите созданный ранее новый том. Компьютер вернется в исходное состояние. Не забудьте зайти в «Системные настройки» → «Загрузочный диск» и выставить свою основную систему для загрузки по умолчанию.  

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