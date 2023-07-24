Как установить «Сбербанк Онлайн» на iPhone без App Store и компьютера. Это новая опция





Российский «Сбербанк» наконец запустил веб-приложение для своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба.



Ранее мы рассказывали, что такое веб-приложения в iOS. Если коротко: веб-приложение может заменить полноценную программу из App Store, при этом для его установки не требуется Apple ID или магазин. Всё происходит нативно, прямо из Safari.





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Готово! Веб-приложение «Сбербанк Онлайн» установлено на ваш iPhone. Теперь при нажатии на иконку вы увидите полноэкранный личный кабинет, который выглядит точно так же, как отдельное приложение. Все функции утилиты сохранены в веб-приложении; более того, если браузер вас разлогинит, обратно можно будет быстро войти по Touch ID / Face ID.Кстати, если вы всё же хотите установить полноценное iOS-приложение «Сбера», то воспользуйтесь нашим крутейшим гайдом