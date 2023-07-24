Как установить «Сбербанк Онлайн» на iPhone без App Store и компьютера. Это новая опция

Олег

Сбер

Российский «Сбербанк» наконец запустил веб-приложение для своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба.

Ранее мы рассказывали, что такое веб-приложения в iOS. Если коротко: веб-приложение может заменить полноценную программу из App Store, при этом для его установки не требуется Apple ID или магазин. Всё происходит нативно, прямо из Safari.

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Чтобы установить «Сбербанк Онлайн» на айфон:
  • Откройте сайт online.sberbank.ru
  • Авторизуйтесь в личном кабинете
Сбер
  • В окошке «Вам доступен быстрый вход» нажмите «Подключить» 
  • Подтвердите создание iOS-ключа — он будет доступен на всех ваших устройствах Apple
Сбер
  • После прогрузки личного кабинета нажмите «Поделиться»
  • Выберите «На экран Домой»
  • Подтвердите создание ярлыка.
Сбер

Готово! Веб-приложение «Сбербанк Онлайн» установлено на ваш iPhone. Теперь при нажатии на иконку вы увидите полноэкранный личный кабинет, который выглядит точно так же, как отдельное приложение. Все функции утилиты сохранены в веб-приложении; более того, если браузер вас разлогинит, обратно можно будет быстро войти по Touch ID / Face ID.

Сбер

Кстати, если вы всё же хотите установить полноценное iOS-приложение «Сбера», то воспользуйтесь нашим крутейшим гайдом

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Комментарии

+19
b0rman
🤦‍♂️
Сегодня в 17:55
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–82
876589
Уже давно действует
час назад в 19:13
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