Как установить свежую macOS на старый неподдерживаемый Mac или Macbook с помощью OpenCore. Полная пошаговая инструкция

Компания Apple славится сроками обновлений своих девайсов. Её смартфоны, планшеты и смарт-часы получают большие апдейты ОС в течение 5-6 лет, и мало кто из вендоров пока смог достичь таких результатов. Однако с компьютерами ситуация обстоит несколько иначе.
В отличие от портативного устройства, компьютер или ноутбук обычно приобретается надолго — 10 лет или даже больше. Устаревают они тоже медленнее карманных девайсов, и всё же спустя 8-9 лет после релиза некоторые Mac уже неспособны установить свежие версии приложений, так как их macOS уже устарела. Apple обновляет версии каждый год и угнаться за апдейтами не так просто.
В этом смысле пользователи Windows-ПК нередко оказываются в более привилегированном положении — ведь «винду» можно установить даже на очень старые компьютеры, при этом сама Windows не меняет номер версии каждый год и остается актуальной очень долго. К примеру, Windows 10 впервые вышла в 2015 году, а прекращение её поддержки запланировано на 2025-й. Получается, весь софт, предназначенный для «десятки», будет работать почти на любом ПК с Windows 10 в течение 12-15 лет. Недурно!
К счастью, для маководов тоже есть выход из положения. Он называется OpenCore Patcher. Это специальная утилита, которая не просто снимает ограничения Apple на установку свежих версий macOS, но еще и дает нам понимание о масштабах её маркетинговых ухищрений.
Какие Mac и Macbook можно обновитьВсё зависит от нюансов, но в целом установить более свежую macOS с помощью патча можно на все компьютеры Mac, выпущенные после 2008 года. Вот сводная табличка от самих разработчиков OpenCore Patcher:
А вот здесь можно увидеть список всех моделей с указанием совместимости с разными macOS.
Удивительно, что даже на модель условного 2010 года релиза доступна macOS 15 Sequoia. Как она будет на нём работать — это уже личное дело и вкусовщина, об этом мы позже еще поговорим. Сейчас для нас важен сам факт: спустя 12-15 лет на Mac всё еще можно установить самую свежую macOS, и она будет на нём работать. Внимание, вопрос: а почему официальные апдейты завершены спустя 7 лет? Думаю, он риторический.
К чему нужно быть готовымРазумеется, не всё так гладко и однозначно, и при использовании патча нужно всё же немного изучить вопрос, а также быть готовым к неожиданным сложностям и глюкам.
Прежде всего, на компьютеры Maс в разные годы устанавливалось оборудование и комплектующие от разных производителей. Например, с 2012 по 2014 годы Apple пользовалась дискретными видеочипами GeForce от Nvidia в своих MacBook Pro 15, о чем, наверняка, не раз пожалела, так как чипы нередко просто «отваливались» от перегрева. Начиная с 2015 года компания перешла на видеокарты AMD и полностью отказалась от решений Nvidia. Как следствие, в macOS Monterey и более новых версиях просто отсутствуют видеодрайверы для Nvidia, потому что последней сборкой для «GeForce-содержащих» макбуков была Big Sur.
Это не единственный нюанс, но мы не будем описывать их все. Суть в другом: не все macOS и Mac идеально совместимы между собой даже при наличии патча. Поэтому при выборе желаемой версии будьте готовы к тому, что она плохо «заведется», так что придется выбирать и установливать другую. Такое случается нечасто, но всё же бывает. Например, на моем подопытном MacBook Air 11 так и не удалось завести macOS Ventura: поскольку среди совместимых с ней моделей Mac просто отсутствуют устройства с такими дисплеями, на «малыше» проявился глюк — часть рабочего стола регулярно уезжает за пределы экрана.
Еще стоит понимать, что никто не дает вам никаких гарантий стабильной работы macOS, установленной через патч, именно на вашем компьютере с нужными вам приложениями и задачами. Это значит, что ОС может установиться без проблем, но в процессе использования Mac будет греться больше обычного, тормозить там, где не должен, отображать те или иные необъяснимые ошибки. С некоторыми из этих пунктов я сам тоже сталкивался.
Что понадобится для установки
Прежде всего — крепкие нервы, прямые руки, внимательность и позитивный настрой. Если всё это в наличии, переходим к техническим нюансам:
- Исправный компьютер Mac 2008 года или новее с зарядным устройством
- Флеш-накопитель емкостью не менее 32 Гб (а лучше пара)
- Быстрый безлимитный интернет
- Переводчик с английского — опционально, так как патчер не переведен на русский.
Вы готовы к установке, но не совсем: обязательно сделайте полную резервную копию своей системы через Time Machine. Если в процессе установки что-то пойдет не так, возникнет необходимость полностью очистить SSD и вы потеряете все свои данные. Кроме того, патченную macOS в идеале рекомендуется устанавливать на чистый диск, а не поверх старой системы.
Обязательно позаботьтесь о доступности зарядки, потому что компьютер не должен разрядиться и выключиться в самый неподходящий момент. А теперь приступаем.
Для справки. OpenCore Patcher не вносит изменений в установочный образ macOS, а лишь модифицирует загрузчик — специальный раздел на диске, который контролирует параметры запуска системы. Если сказать просто: в описанной ниже процедуре используется оригинальная, официальная сборка macOS от самой Apple + модифицированный загрузчик, который «обманывает» его. Благодаря патченному загрузчику ОС «думает», что устанавливается на совместимый с ней Mac. Это своего рода обход простейшего запрета Apple устанавливать macOS на «неугодные» компьютеры, несовместимые с ней как физически (реже), так и по маркетинговым соображениям (чаще).
Установка macOS через OpenCore PatcherВкратце алгоритм процесса следующий:
- Загрузка и установка утилиты с патчами
- Выбор и загрузка нужной версии macOS
- Создание установочной флешки с macOS и патчем для вашей модели Mac
- Установка патченной macOS с флешки
- Внедрение патча поверх установленной системы
- Чашка кофе с круассаном.
Всё это выглядит сложнее, чем есть на самом деле, но всё же будьте внимательны при выполнении всех пунктов.
- Скачиваем OpenCore Patcher по этой ссылке. Вам нужен файл под названием OpenCore-Patcher.pkg весом 630 Мб. Ждем загрузки, после чего устанавливаем как обычное приложение.
- Запускаем OpenCore Patcher и видим вот такое окно:
- Скачиваем macOS. Для этого выбирайте Create macOS Installer (второй пункт слева), а потом Download macOS Installer. Система покажет доступные для загрузки и для вашего Mac варианты ОС. Щелкните нужную и нажмите Download. Дождитесь завершения загрузки — обычно macOS весит 10-14 Гб.
- Создаем установочную флешку. После окончания загрузки утилита спросит, хотите ли вы создать установочный носитель. Вставьте USB-флешку в Mac и выберите её в появившемся списке. Дождитесь, пока macOS будет развернута на носитель — это займет 10-30 минут в зависимости от скоростных характеристик флешки.
- Ставим патч. Когда установочная флешка готова, можно нажать Return to Main Menu и выбрать в уже знакомом окне первую кнопку — Build and Install OpenCore. Появятся бегущие строки, после чего утилита спросит, нужно ли установить OpenCore прямо сейчас. Щелкаем синюю кнопку Install to Disk, после чего выбираем нашу загрузочную флешку (НЕ внутренний SSD с системой), и щелкаем на кнопку со словом EFI. Спустя полминутки патч установлен и флешка полностью готова для установки macOS. Утилита спросит, нужно ли перезапустить Mac; если вы собираетесь сразу накатывать ОС, то соглашайтесь.
- Установка macOS с патчем. Когда Mac перезагрузится, на экране вы увидите несколько значков: Macintosh HD, EFI Boot и Install macOS. Вам нужен второй вариант — EFI Boot. Выбирайте его кнопками со стрелками и подтверждайте нажатием Enter. Делать это нужно быстро, потому что спустя 5 секунд Mac автоматически загрузится в тот вариант, который подсвечен по умолчанию, так что не зевайте.
- На втором экране будет несколько иконок, и вам нужен Install macOS. Щелкайте его и ждите, пока запустится интерфейс Recovery. Это может занять 2-10 минут в зависимости от скорости флешки и производительности Mac.
- После запуска Recovery рекомендуется сначала пройти в «Дисковую утилиту» и очистить внутренний SSD от текущей macOS. Для этого нажмите «Вид» или View → «Показать все устройства». Потом в левом столбике щелкните самую верхнюю строчку APPLE SSD и в правой части сверху выберите значок «Стереть» или Erase. Введите любое название для SSD и нажимайте «Стереть». После успешного форматирования закрывайте «Дисковую утилиту» с помощью cmd + R. Если же вы смельчак и решили «накатить» патченную macOS поверх своей старой системы без форматирования диска, то данный пункт пропускайте.
- Вернувшись в Recovery, выберите «Установить macOS» и следуйте подсказкам на экране. После принятия лицензионного соглашения и выбора внутреннего SSD для установки придется подождать около 20-40 минут, пока система полностью развернется и устнановится. Всё это время флешку нельзя трогать и извлекать.
- После установки. Когда вы увидите экран с выбором языка системы, можете выдохнуть — установка прошла успешно. Проходите этапы первичной настройки, пока не попадете на рабочий стол. На этом этапе можно восстановиться из Time Machine, но не рекомендуется — чтобы всё работало, как положено, лучше настроить всё «ручками».
Если всё же нужно восстановиться, изучите вот эту страницу с онлайн-переводчиком, чтобы сделать всё правильно.
Система установлена и готова к использованию, но потребуется кое-что еще, чтобы компьютер нормально запускался. Когда macOS полностью прогрузилась и перестала жестко тупить, можно приступить к последнему этапу — патчингу внутренного загрузчика. Извлеките флешку из макбука.
- Снова перейдите на GitHub и скачайте OpenCore-Patcher.pkg весом 630 Мб. Установите его, как в прошлый раз, и запустите.
- Нажмите Settings и снимите галочку с пункта Show OpenCore Boot Picker. Нажмите Return внизу окна.
- В главном меню утилиты выберите Build and Install OpenCore. После бегущих строк она сообщит, что ваш bulding был успешно finished и спросит — хотите установить OpenCore сейчас? Выбираем Install to Disk. Далее нужно выбрать ваш внутренний накопитель (обычно это Apple SSD), а потом кнопку со словом EFI. Дождитесь завершения и согласитесь на перезагрузку.
Готово! Это финиш: теперь Mac должен успешно перезапуститься и загрузиться в новую пропатченную macOS, а в это время где-то на другом конце планеты досадливо всхлипнет один Тим Кук. Далее можно совершить «чистую» настройку и установку приложений, либо ручное восстановление отдельных файлов и данных из Time Machine. Наблюдайте за системой и её работой, и делайте выводы — либо остаться на этой версии, либо перейти на более старую / более новую.
Возможные трудностиКоманда OpenCore предупреждает, что с отдельными моделями Mac и Macbook могут возникнуть трудности, требующие дополнительного патчинга. Вот список «проблемных» моделей:
- MacBook5,1 — MacBook7,1 (Early 2008 - Mid 2010)
- MacBookAir2,1 — MacBookAir4,x (Mid 2008 - Mid 2011)
- MacBookPro4,1 — MacBookPro8,x (Late 2008 - Late 2011)
- iMac7,1 — iMac12,x (Mid 2007 - Mid 2011)
- Macmini3,1 — Macmini5,x (Early 2009 - Mid 2011)
- MacPro3,1 — MacPro5,1 (Early 2008 - Mid 2012).
В основном это старые маки, которые не поддерживают фирменную графику Apple Metal. Чтобы свежие версии macOS запустились и работали на них исправно, нужно дополнительно пропатчить систему — как это сделать именно для своей модели Mac, изучите вот здесь с онлайн-переводчиком. Также по этой ссылке можно найти инструкцию для владельцев MacBook Pro 15 2012-2014 годов с дискретными графическими чипами от Nvidia. А еще вот тут есть табличка, в которой перечислены известные проблемы с графикой после установки патченной macOS и способы их решения.