Как установить уникальный вибросигнал для отдельных контактов в iPhone

В iOS есть полезная опция персонализации контактов — вы можете выставить уникальную схема вибросигнала для определенных людей. Благодаря этому вы будете знать, кто вам звонит или пишет, даже не глядя на дисплей.
Чтобы настроить эту фичу:
- Откройте «Контакты» и найдите нужного человека
- Тапните на него, а потом на «Править»
- Выберите, для чего создать вибрацию — звонок или сообщение
- Тапните строку «Тактильные сигналы»
- Выберите из списка предложенных схем вибро, или создайте свою схему в соответствующем разделе.
Готово! Теперь будет гораздо удобнее различать звонки и сообщения от самых важных для вас людей.
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