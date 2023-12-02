Как установить уникальный вибросигнал для отдельных контактов в iPhone

Олег

Кукъ звонит


В iOS есть полезная опция персонализации контактов — вы можете выставить уникальную схема вибросигнала для определенных людей. Благодаря этому вы будете знать, кто вам звонит или пишет, даже не глядя на дисплей.

Чтобы настроить эту фичу:
  • Откройте «Контакты» и найдите нужного человека
  • Тапните на него, а потом на «Править»
  • Выберите, для чего создать вибрацию — звонок или сообщение
  • Тапните строку «Тактильные сигналы»
  • Выберите из списка предложенных схем вибро, или создайте свою схему в соответствующем разделе.
iOS

Готово! Теперь будет гораздо удобнее различать звонки и сообщения от самых важных для вас людей. 

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