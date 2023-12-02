Как установить уникальный вибросигнал для отдельных контактов в iPhone

Откройте «Контакты» и найдите нужного человека

Тапните на него, а потом на «Править»

Выберите, для чего создать вибрацию — звонок или сообщение

Тапните строку «Тактильные сигналы»

Выберите из списка предложенных схем вибро, или создайте свою схему в соответствующем разделе.

В iOS есть полезная опция персонализации контактов — вы можете выставить уникальную схема вибросигнала для определенных людей. Благодаря этому вы будете знать, кто вам звонит или пишет, даже не глядя на дисплей.Готово! Теперь будет гораздо удобнее различать звонки и сообщения от самых важных для вас людей.