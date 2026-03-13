Как установить веб-приложение на iPhone и Android

Веб-приложения как технология появились достаточно давно, но в РФ обрели популярность после 2022 года — по сути, это сейчас основной способ использовать онлайн-банкинг на iPhone в нашей стране. Но есть и другие применения: можно удобно читать сайты, не имеющие полноценных приложений, заводить дополнительные аккаунты мессенджеров, смотреть YouTube c блокировщиком рекламы и так далее.

Откройте нужный вам сайт

Нажмите «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх)

Выберите «На экран Домой».

Откройте нужный вам сайт

Нажмите на меню настроек «три точки»

Выберите «Добавить на гл.экран»

Подтвердите добавление.

По умолчанию это делается из браузера Safari, но можно задействовать и другие — алгоритм везде один:В Google Chrome алгоритм такой:В других браузерах кнопка может называться иначе, например «Добавить в…».