Как установить веб-приложение на iPhone и Android

Веб-приложения как технология появились достаточно давно, но в РФ обрели популярность после 2022 года — по сути, это сейчас основной способ использовать онлайн-банкинг на iPhone в нашей стране. Но есть и другие применения: можно удобно читать сайты, не имеющие полноценных приложений, заводить дополнительные аккаунты мессенджеров, смотреть YouTube c блокировщиком рекламы и так далее.
Как установить веб-приложение на iOS / iPadOS:
По умолчанию это делается из браузера Safari, но можно задействовать и другие — алгоритм везде один:
- Откройте нужный вам сайт
- Нажмите «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх)
- Выберите «На экран Домой».
Как установить веб-приложение на Android:
В Google Chrome алгоритм такой:
- Откройте нужный вам сайт
- Нажмите на меню настроек «три точки»
- Выберите «Добавить на гл.экран»
- Подтвердите добавление.
В других браузерах кнопка может называться иначе, например «Добавить в…».