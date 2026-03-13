Как установить веб-приложение на iPhone и Android

Top.Mail.Ru

Олег


Веб-приложения как технология появились достаточно давно, но в РФ обрели популярность после 2022 года — по сути, это сейчас основной способ использовать онлайн-банкинг на iPhone в нашей стране. Но есть и другие применения: можно удобно читать сайты, не имеющие полноценных приложений, заводить дополнительные аккаунты мессенджеров, смотреть YouTube c блокировщиком рекламы и так далее. 

Как установить веб-приложение на iOS / iPadOS: 
По умолчанию это делается из браузера Safari, но можно задействовать и другие — алгоритм везде один: 
  • Откройте нужный вам сайт
  • Нажмите «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх) 
  • Выберите «На экран Домой». 



Как установить веб-приложение на Android: 
В Google Chrome алгоритм такой: 
  • Откройте нужный вам сайт
  • Нажмите на меню настроек «три точки» 
  • Выберите «Добавить на гл.экран» 
  • Подтвердите добавление. 


В других браузерах кнопка может называться иначе, например «Добавить в…». 
