Как установить watchOS 11 Public Beta и какие модели Apple Watch поддерживаются





Недавно мы выпустили подробный гайд для всех желающих попробовать публичную бета-версию iOS 18. Но мир не заканчивается на айфончиках: Apple выпустила также паблик-бету watchOS 11. Этот квест только для смелых, ведь откатить прошивку Apple Watch невозможно. И всё же кто-то может захотеть попробовать апдейт до осеннего релиза. Рассказываем.



Какие модели поддерживаются

Apple Watch Series 6 и более новые

Apple Watch SE 2-го поколения и новее

Apple Watch Ultra всех поколений.

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Как установить

Положите Apple Watch на зарядную «шайбу» и подключите её к блоку питания

Откройте на iPhone приложение Watch

Перейдите в раздел «Основные» → «Обновление ПО»

Выберите пункт «Бета-обнвления»

Поставьте галочку на строку watchOS 11 Public Beta

Вернитесь на шаг назад, дождитесь появления апдейта

Нажмите «Загрузить и установить».