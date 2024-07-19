Как установить watchOS 11 Public Beta и какие модели Apple Watch поддерживаются

Недавно мы выпустили подробный гайд для всех желающих попробовать публичную бета-версию iOS 18. Но мир не заканчивается на айфончиках: Apple выпустила также паблик-бету watchOS 11. Этот квест только для смелых, ведь откатить прошивку Apple Watch невозможно. И всё же кто-то может захотеть попробовать апдейт до осеннего релиза. Рассказываем.
Какие модели поддерживаютсяПо данным самой Apple, установить watchOS 11 можно на следующие версии часов:
- Apple Watch Series 6 и более новые
- Apple Watch SE 2-го поколения и новее
- Apple Watch Ultra всех поколений.
Чтобы установить бета-версию, вам потребуется зарядное устройство для Apple Watch и подключенный iPhone.
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Фото: Apple
Как установитьОбновиться на watchOS 11 Public Beta можно лишь при помощи iPhone, который работает на iOS 18 Public Beta. Если ваш еще не обновлен, следуйте этой инструкции и возвращайтесь. Для всех остальных:
- Положите Apple Watch на зарядную «шайбу» и подключите её к блоку питания
- Откройте на iPhone приложение Watch
- Перейдите в раздел «Основные» → «Обновление ПО»
- Выберите пункт «Бета-обнвления»
- Поставьте галочку на строку watchOS 11 Public Beta
- Вернитесь на шаг назад, дождитесь появления апдейта
- Нажмите «Загрузить и установить».
Готово! Когда прошивка скачается, часы автоматически обновятся и вы сможете попробовать все новые фичи watchOS 11. Напомним еще раз: обратного пути у этого процесса нет. Если часы станут работать хуже, чем вы ожидали, то единственным решением будет дождаться осеннего релиза.