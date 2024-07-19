Как установить watchOS 11 Public Beta и какие модели Apple Watch поддерживаются

Олег

Фото: Apple

Недавно мы выпустили подробный гайд для всех желающих попробовать публичную бета-версию iOS 18. Но мир не заканчивается на айфончиках: Apple выпустила также паблик-бету watchOS 11. Этот квест только для смелых, ведь откатить прошивку Apple Watch невозможно. И всё же кто-то может захотеть попробовать апдейт до осеннего релиза. Рассказываем.

Какие модели поддерживаются

По данным самой Apple, установить watchOS 11 можно на следующие версии часов:

  • Apple Watch Series 6 и более новые
  • Apple Watch SE 2-го поколения и новее
  • Apple Watch Ultra всех поколений.

Чтобы установить бета-версию, вам потребуется зарядное устройство для Apple Watch и подключенный iPhone.

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watchOS 11
Фото: Apple

Как установить

Обновиться на watchOS 11 Public Beta можно лишь при помощи iPhone, который работает на iOS 18 Public Beta. Если ваш еще не обновлен, следуйте этой инструкции и возвращайтесь. Для всех остальных:

  • Положите Apple Watch на зарядную «шайбу» и подключите её к блоку питания
  • Откройте на iPhone приложение Watch
  • Перейдите в раздел «Основные» → «Обновление ПО»
  • Выберите пункт «Бета-обнвления»
  • Поставьте галочку на строку watchOS 11 Public Beta
  • Вернитесь на шаг назад, дождитесь появления апдейта
  • Нажмите «Загрузить и установить».

Готово! Когда прошивка скачается, часы автоматически обновятся и вы сможете попробовать все новые фичи watchOS 11. Напомним еще раз: обратного пути у этого процесса нет. Если часы станут работать хуже, чем вы ожидали, то единственным решением будет дождаться осеннего релиза. 

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