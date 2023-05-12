Как узнать индекс массы своего тела с помощью iPhone

Индекс массы тела (ИМТ) — это важнейший показатель здоровья человека. Этот индекс используется для того, чтобы определить избыточный вес и понять, насколько всё запущено.
Нативное приложение «Здоровье» в iOS позволяет рассчитать индекс массы тела довольно просто и быстро. Вам всего лишь нужно знать свой рост и вес.
Чтобы узнать свой ИМТ:
- Откройте приложение «Здоровье»
- Нажмите вкладку «Обзор» → «Измерения тела»
- Введите ваш рост и вес в соответствующие поля
- Чуть ниже выберите пункт «Индекс массы тела»
- Тапните «Добавить» в верхнем углу.
Готово! Смартфон отобразит ваш ИМТ. Но как понять, хороший он или не очень? Вот табличка, которая показывает, насколько здоровыми являются те или иные показатели.
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