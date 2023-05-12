Как узнать индекс массы своего тела с помощью iPhone

Олег

iOS


Индекс массы тела (ИМТ) — это важнейший показатель здоровья человека. Этот индекс используется для того, чтобы определить избыточный вес и понять, насколько всё запущено.

Нативное приложение «Здоровье» в iOS позволяет рассчитать индекс массы тела довольно просто и быстро. Вам всего лишь нужно знать свой рост и вес.

Чтобы узнать свой ИМТ:
  • Откройте приложение «Здоровье»
  • Нажмите вкладку «Обзор» → «Измерения тела»
iOS
  • Введите ваш рост и вес в соответствующие поля
  • Чуть ниже выберите пункт «Индекс массы тела»
  • Тапните «Добавить» в верхнем углу.
iOS

Готово! Смартфон отобразит ваш ИМТ. Но как понять, хороший он или не очень? Вот табличка, которая показывает, насколько здоровыми являются те или иные показатели. 

ИМТ

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Комментарии

s_medik
+3338
s_medik
Конечно дело привычки, но я не особо доверяю ИМТ. У меня рост 187 см, каждый год в пост худею на 8-12 кг до 82-84 кг.
Все друзья и знакомые говорят, что я становлюсь похож на больного или наркомана, при том что по ИМТ мой самый нормальный вес должен составлять 76 кг. Я даже боюсь себя представить при таком весе, тем более что с конституцией повезло, есть мышечная масса и мало жира.
2 часа назад в 22:52
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–258
NYX s_medik
Худые дольше живут
час назад в 23:13
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