Как узнать индекс массы своего тела с помощью iPhone

Откройте приложение «Здоровье»

Нажмите вкладку «Обзор» → «Измерения тела»

Введите ваш рост и вес в соответствующие поля

Чуть ниже выберите пункт «Индекс массы тела»

Тапните «Добавить» в верхнем углу.

Индекс массы тела (ИМТ) — это важнейший показатель здоровья человека. Этот индекс используется для того, чтобы определить избыточный вес и понять, насколько всё запущено.Нативное приложение «Здоровье» в iOS позволяет рассчитать индекс массы тела довольно просто и быстро. Вам всего лишь нужно знать свой рост и вес.Готово! Смартфон отобразит ваш ИМТ. Но как понять, хороший он или не очень? Вот табличка, которая показывает, насколько здоровыми являются те или иные показатели.