Как узнать, сколько у вас SIM-карт, и закрыть все лишние до 1 ноября

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Сегодня стало известно, что 1 ноября текущего года российские мобильные операторы получат право и возможность блокировать SIM-карты клиентов, если общее количество оформленных на них номеров превышает 20 штук.

Пока до конца неясно, как именно будут определяться «лишние» номера и в какие сроки они заблокируются, но можно заранее подготовиться и самостоятельно заблокировать те, которые вам уже не нужны.

Для этого вам понадобятся «Госуслуги»:
  • Обновите приложение до последней версии
  • Откройте свой профиль (аватарка в верхнем углу экрана)
  • Выберите пункт «Сим-карты»
  • Просмотрите список всех оформленных на ваш паспорт номеров
  • Выпишите те, которые вам не нужны.
Госуслуги

Попробуйте закрыть договор прямо здесь — в меню «три точки». Если не получилось, то придется сходить к оператору и закрыть номер вручную.

Госуслуги

Бывает и другая ситуация. Допустим, за 10-15 лет вы много раз покупали SIM-карты для себя (в смартфон, планшет, роутер) и членов своей семьи. Если их уже больше 20, то лучше попросить их реальных пользователей переоформить симку на себя в ближайшую неделю. Некоторые операторы позволяют переоформить номер дистанционно, например, МТС и t2.

Некоторые операторы дают второй номер в дополнение к первому, например, так делает Т-мобайл при переносе номера от другого оператора. Проверьте, нужен ли вам этот номер, если нет — закройте его. Он тоже входит в общее число ваших SIM-карт. 

1
