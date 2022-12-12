Как узнать точную цену своего смартфона перед продажей на «Авито»

После выхода свежих моделей iPhone в сентябре — да и с релизом других флагманов 2022 года — немало пользователей iPhone прошлых лет задумались об обновлении своего девайса. После покупки нового смартфона старый обычно продают на «Авито», чтобы выручить часть денег за него.
На этом этапе может возникнуть вопрос: а какую цену ставить за свой девайс? Конечно, можно посмотреть другие объявления в своем городе, но это далеко не всегда помогает (например, если их очень мало). Для таких случаев на «Авито» предусмотрен специальный бесплатный сервис, который поможет вам оценить ваш смартфон по ряду параметров.
Чтобы узнать цену своего смартфона:
- Перейдите на страницу сервиса «Авито» по оценке
- Укажите город, в котором будете продавать смартфон
- Выберите бренд и модель устройства, а также оцените его внешнее состояние
- Выберите объем памяти и цвет устройства
- Нажмите «Узнать цену».
Стоит учитывать, что цена вполне может быть выше, чем указано: например, хорошее состояние аккумулятора и дополнительные аксессуары могут быть поводом для увеличения стоимости. Однако чем ближе ваша цена к средней по «Авито», тем быстрее состоится продажа.
Ранее мы рассказали, как правильно подготовить свой iPhone к продаже: перенести личные данные, полностью очистить устройство и отвязать от своих аккаунтов.
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