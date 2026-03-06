Как узнать здоровье и состояние аккумулятора Android-смартфона? Собрали все способы

Фото: Unsplash
Уже много лет пользователи iOS могут быстро и просто проверить текущее состояние аккумулятора iPhone: достаточно зайти в настройки, чтобы увидеть два самых важных показателя — количество циклов и остаточную емкость в процентах. Однако владельцы Android-смартфонов не могут похвастаться таким удобством.
Собрали тут все способы прямо или косвенно понять здоровье аккумулятора на разных Android-смартфонах. Вам точно подойдет хотя бы один из них.
Содержание:
- Системное меню
- Отчет об ошибках
- Отчет на Galaxy
- Приложение AccuBattery
- Приложение DevCheck
- Приложение Batt
1. Системное менюНекоторые компании всё же постепенно внедряют проверку состояния АКБ в свои оболочки Android. Таких очень мало, но стоит проверить — возможно, вам повезло.
- Откройте «Настройки»
- Перейдите в пункт «Аккумулятор»
- Найдите строку «Состояние аккумулятора».
Если там указано количество циклов и степень износа / остатка емкости в процентах, то дальше можно не читать. У вас уже есть исчерпывающая информация.
2. Отчет об ошибках
Этот метод раньше использовали пользователи iPad, чтобы понять состояние АКБ на планшете. Он состоит в следующем: устройство формирует отчет о всей системе, а также состоянии компонентов и датчиков, после чего в этом файле можно найти текущие показатели здоровья батареи.
В разных оболочках путь может отличаться, но в целом направление следующее:
- Получить права разработчика
- Сформировать файл отчета
- Найти в нем строки, относящиеся к АКБ.
Чтобы получить права разработчика, обычно требуется открыть сведения о ПО смартфона, после чего сделать 7-9 тапов подряд по строке «Номер сборки». В меню «Система» появится строка «Для разработчиков».
Далее откройте ее и выберите «Отчет об ошибке» → «Подробный отчет». Формирование может занять несколько минут, а по окончанию вы увидите оповещение в Центре уведомлений. Отчет будет в ZIP, его нужно распаковать и открыть в любом текстовом редакторе. Удобнее это делать на ПК, но можно исхитриться и со смартфона.
После открытия файла отчета сделайте по нему поиск со словами «battery», «batterystat», «cycles». Количество циклов будет двузначным либо трехзначным, а емкость придется высчитать. Обычно она указана с тысячными долями — например, 3264 мАч могут выглядеть как цифра 3264785. Загуглите заводскую емкость АКБ вашей модели смартфона, отнимите от нее полученную цифру и высчитайте проценты износа. Учтите, что в системном отчете емкость обычно занижается на 1-3%.
3. Отчет на GalaxyМетод похож на предыдущий, только файл отчета добываем иначе:
- Откройте «Телефон»
- Наберите *#9900#
- Выберите Run dumpstate/logcat
- Дождитесь формирования отчета
- Нажмите Copy to sdcard(include CP Ramdump).
Откройте полученный отчет в текстовом редакторе и сделайте поиск по слову mSavedBatteryAsoc. Двузначная цифра рядом с ним — это остаточная емкость АКБ в процентах.
4. Приложение AccuBattery
Эта утилита показывает здоровье АКБ в удобном виде, на шкале с цветовой индикацией. Но есть и минус: чтобы это случилось, нужно несколько раз зарядить и разрядить смартфон полностью. По сути, приложение считает мАч за несколько циклов, а потом высчитывает текущую емкость АКБ.
После установки AccuBattery выдайте нужные разрешения и оставьте приложение в фоне. Разрядите смартфон ниже 15% и зарядите одним циклом. Повторите 2-3 раза. После этого в приложении на вкладке «Емкость» появится шкала с указанием процентов остаточной емкости.
5. Приложение DevCheck
Оно работает моментально, но на большинстве девайсов показывает лишь количество циклов, без текущей емкости и процентов износа. Емкость становится видна спустя несколько циклов заряда-разряда. Утилита бесплатна, ее нужно лишь скачать из магазина приложений и запустить — на вкладке «Аккумулятор» вы увидите количество циклов заряда-разряда. Вместе с данными о емкости из AccuBattery можно сложить полное представление о здоровье батареи.
6. Приложение Batt
Утилита предназначена для смартфонов на Android 14 и старше, но частично работает и на более свежих. Скачайте ее с сайта разработчика и установите. В зависимости от вендора и модели смартфона она сразу покажет либо емкость и циклы, либо только циклы.