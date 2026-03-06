Top.Mail.Ru

Как узнать здоровье и состояние аккумулятора Android-смартфона? Собрали все способы

Фото: Unsplash 

Уже много лет пользователи iOS могут быстро и просто проверить текущее состояние аккумулятора iPhone: достаточно зайти в настройки, чтобы увидеть два самых важных показателя — количество циклов и остаточную емкость в процентах. Однако владельцы Android-смартфонов не могут похвастаться таким удобством. 

Производители не спешат внедрять в оболочку эту информацию по непонятным причинам. А она крайне важна: аккумулятор является расходником, и зачастую по его состоянию можно понять, требуется ли замена; а при покупке с рук — сразу увидеть его износ. 

Собрали тут все способы прямо или косвенно понять здоровье аккумулятора на разных Android-смартфонах. Вам точно подойдет хотя бы один из них. 

Содержание: 
  1. Системное меню
  2. Отчет об ошибках
  3. Отчет на Galaxy
  4. Приложение AccuBattery
  5. Приложение DevCheck
  6. Приложение Batt

1. Системное меню

Некоторые компании всё же постепенно внедряют проверку состояния АКБ в свои оболочки Android. Таких очень мало, но стоит проверить — возможно, вам повезло. 

  • Откройте «Настройки» 
  • Перейдите в пункт «Аккумулятор» 
  • Найдите строку «Состояние аккумулятора». 

Если там указано количество циклов и степень износа / остатка емкости в процентах, то дальше можно не читать. У вас уже есть исчерпывающая информация. 

2. Отчет об ошибках



Этот метод раньше использовали пользователи iPad, чтобы понять состояние АКБ на планшете. Он состоит в следующем: устройство формирует отчет о всей системе, а также состоянии компонентов и датчиков, после чего в этом файле можно найти текущие показатели здоровья батареи. 

В разных оболочках путь может отличаться, но в целом направление следующее: 

  1. Получить права разработчика
  2. Сформировать файл отчета 
  3. Найти в нем строки, относящиеся к АКБ. 

Чтобы получить права разработчика, обычно требуется открыть сведения о ПО смартфона, после чего сделать 7-9 тапов подряд по строке «Номер сборки». В меню «Система» появится строка «Для разработчиков». 



Далее откройте ее и выберите «Отчет об ошибке» → «Подробный отчет». Формирование может занять несколько минут, а по окончанию вы увидите оповещение в Центре уведомлений. Отчет будет в ZIP, его нужно распаковать и открыть в любом текстовом редакторе. Удобнее это делать на ПК, но можно исхитриться и со смартфона. 

После открытия файла отчета сделайте по нему поиск со словами «battery», «batterystat», «cycles». Количество циклов будет двузначным либо трехзначным, а емкость придется высчитать. Обычно она указана с тысячными долями — например, 3264 мАч могут выглядеть как цифра 3264785. Загуглите заводскую емкость АКБ вашей модели смартфона, отнимите от нее полученную цифру и высчитайте проценты износа. Учтите, что в системном отчете емкость обычно занижается на 1-3%. 

3. Отчет на Galaxy

Метод похож на предыдущий, только файл отчета добываем иначе: 

  • Откройте «Телефон» 
  • Наберите *#9900#
  • Выберите Run dumpstate/logcat
  • Дождитесь формирования отчета 
  • Нажмите Copy to sdcard(include CP Ramdump). 

Откройте полученный отчет в текстовом редакторе и сделайте поиск по слову mSavedBatteryAsoc. Двузначная цифра рядом с ним — это остаточная емкость АКБ в процентах. 

4. Приложение AccuBattery



Эта утилита показывает здоровье АКБ в удобном виде, на шкале с цветовой индикацией. Но есть и минус: чтобы это случилось, нужно несколько раз зарядить и разрядить смартфон полностью. По сути, приложение считает мАч за несколько циклов, а потом высчитывает текущую емкость АКБ. 

После установки AccuBattery выдайте нужные разрешения и оставьте приложение в фоне. Разрядите смартфон ниже 15% и зарядите одним циклом. Повторите 2-3 раза. После этого в приложении на вкладке «Емкость» появится шкала с указанием процентов остаточной емкости. 

5. Приложение DevCheck



Оно работает моментально, но на большинстве девайсов показывает лишь количество циклов, без текущей емкости и процентов износа. Емкость становится видна спустя несколько циклов заряда-разряда. Утилита бесплатна, ее нужно лишь скачать из магазина приложений и запустить — на вкладке «Аккумулятор» вы увидите количество циклов заряда-разряда. Вместе с данными о емкости из AccuBattery можно сложить полное представление о здоровье батареи. 

6. Приложение Batt



Утилита предназначена для смартфонов на Android 14 и старше, но частично работает и на более свежих. Скачайте ее с сайта разработчика и установите. В зависимости от вендора и модели смартфона она сразу покажет либо емкость и циклы, либо только циклы. 
