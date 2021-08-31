В китайском городе Ляньцянь произошло ограбление, которое претендует на голливудский сценарий — пострадал магазин Xiaomi. Об этом рассказал азиатский ресурс MyDrivers.
На торговой площади Жуйцзин города Ляньцянь находится фирменный магазин бреда Xiaomi. Прошедшей ночью полицейский участок получил сигнал, что в помещение магазина кто-то проник, а с витрин были взяты электронные устройства (по-видимому, подключенные к охранной системе). Полицейские оперативно выехали на место происшествия, но никого не нашли. Стеклянная дверь салона продаж была разбита.
Однако камера видеонаблюдения внутри помещения зафиксировала момент ограбления. На записи полицейские увидели шестерых подростков (среди них была одна девушка), которые разбили дверь, похватали с витрин демонстрационные устройства и убежали. Всё это заняло менее 30 секунд. Китайские СМИ отмечают, что дети успели прихватить «десятки смартфонов и планшетов». К сожалению, самой видеозаписи в сети пока нет — MyDrivers демонстрирует только скриншот из нее.
Полиция сразу приступила к поискам. Прошло меньше суток, и после полуночи следующего дня шесть малолетних реактивных грабителей сидели в полицейском участке. Пятерым из них было по 15 лет, а шестому — 14. Отмечается, что полиция вернула все украденные вещи: среди них было 25 смартфонов, 2 планшета, 2 ноутбука и несколько мелких товаров.
К слову, недавно стало известно, что у Samsung есть план действий на случай кражи её устройств из магазина — удаленно заблокировать компания может даже телевизоры.
Ранее мы рассказали, как электромобиль Tesla помог поймать поджигателя, который орудовал в городе довольно долго.
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Ошибка в слове очень интересно звучит в предложении! 🤣🤣🤣
Imei номера пробьют, а воришка хоть один смарт себе да оставит.