Как вернуть деньги за покупку в Apple App Store, если вы живете в России

Олег

App Store

Компания Apple постепенно сокращает свое присутствие в России: сначала весной 2022 года она закрыла официальные поставки своей техники в нашу страну и разорвала отношения с реселлерами, а спустя год с небольшим прекратила гарантийное обслуживание устройств. Однако существуют лазейки, которые не закрыты до сих пор и, похоже, сохраняются сознательно.

Одна из таких лазеек для россиян — платежи в App Store. В отличие от Google, которая прикрыла все возможные варианты заплатить за игру, приложение или подписку на Android, Apple пока не спешит удалять из своего магазина оплату с баланса сим-карты. Более того, платеж можно не только совершить, но и получить его возврат, причем довольно просто.

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Как вернуть деньги из App Store

Причин для возврата может быть немало: например, вы купили подписку на сервис без тестового периода, и он вам не понравился, или же работает не так, как ожидалось / обещалось. Или же платеж вовсе совершен по ошибке — вами или вашим ребенком. В любом из этих случаев возврат оформляется следующим образом:

  • Откройте App Store и нажмите на свой профиль в углу экрана
  • Нажмите на своё имя и email в самом верху
  • Тапните строку «История покупок»
iPhone
  • Найдите в списке покупку, которую хотите аннулировать, и выберите её
  • Нажмите на строку «Сообщить о проблеме»
Apple
  • После перехода в браузер авторизуйтесь с Apple ID, через который была совершена покупка
  • Выберите в выпадающем меню вариант «Запросить возврат средств», а чуть ниже — «Покупка была сделана случайно»
Apple
  • Нажмите «Далее» и дождитесь письма от Apple.
Apple
Apple

Обычно ответ приходит в течение 24-48 часов с момента отправки запроса. Чаще всего возврат одобряют; деньги возвращаются туда, откуда были списаны — на баланс сим-карты либо аккаунта Apple ID. Учтите, что после возврата подписка может не отмениться автоматически, так что лучше проверьте её статус вручную. 

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Комментарии

+165
horizon
Статья ради стать, а то мы этого не знали....
час назад в 22:30
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