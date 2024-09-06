Как вернуть деньги за покупку в Apple App Store, если вы живете в России





Компания Apple постепенно сокращает свое присутствие в России: сначала весной 2022 года она закрыла официальные поставки своей техники в нашу страну и разорвала отношения с реселлерами, а спустя год с небольшим прекратила гарантийное обслуживание устройств. Однако существуют лазейки, которые не закрыты до сих пор и, похоже, сохраняются сознательно.



Одна из таких лазеек для россиян — платежи в App Store. В отличие от Google, которая прикрыла все возможные варианты заплатить за игру, приложение или подписку на Android, Apple пока не спешит удалять из своего магазина оплату с баланса сим-карты. Более того, платеж можно не только совершить, но и получить его возврат, причем довольно просто.





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Как вернуть деньги из App Store

Откройте App Store и нажмите на свой профиль в углу экрана

Нажмите на своё имя и email в самом верху

Тапните строку «История покупок»

Найдите в списке покупку, которую хотите аннулировать, и выберите её

Нажмите на строку «Сообщить о проблеме»

После перехода в браузер авторизуйтесь с Apple ID, через который была совершена покупка

Выберите в выпадающем меню вариант «Запросить возврат средств», а чуть ниже — «Покупка была сделана случайно»

Нажмите «Далее» и дождитесь письма от Apple.

Причин для возврата может быть немало: например, вы купили подписку на сервис без тестового периода, и он вам не понравился, или же работает не так, как ожидалось / обещалось. Или же платеж вовсе совершен по ошибке — вами или вашим ребенком. В любом из этих случаев возврат оформляется следующим образом:Обычно ответ приходит в течение 24-48 часов с момента отправки запроса. Чаще всего возврат одобряют; деньги возвращаются туда, откуда были списаны — на баланс сим-карты либо аккаунта Apple ID. Учтите, что после возврата подписка может не отмениться автоматически, так что лучше проверьте её статус вручную.