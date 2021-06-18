Opera


17 июня 2021 года Роскомнадзор запретил использование Opera VPN, который был встроен в одноименный браузер Opera. В ответ на это решение разработчики Opera заявили, что функция VPN была отключена для российских пользователей.

Однако пользователи сети нашли способ вернуть заветный переключатель VPN обратно в браузер. Инструкция подходит для пользователей Windows. Вот что нужно сделать:
  • Откройте поиск по системе и введите (или скопируйте и вставьте) «%appdata%» без кавычек;
  • После нажатия Enter откроется папка Roaming → зайдите в Opera Software → Opera Stable или Opera GX Stable;
  • Найдите файл Secure Preferences и откройте его (можно в WordPad);
  • Найдите в файле строчку "vpn":{"blacklisted_locations":["cn","ru"],"last_established_location":"ru"} — нужно немного её изменить. Удалите "ru" в первом случае, а во втором замените "ru" на "cn";
  • Сохраните файл и перезапустите браузер Opera;
  • Теперь нажмите Alt + P → «Дополнительно» → «Возможности» → и включите тумблер VPN.
Ранее мы рассказали, какой будет Windows 11, как её установить уже сейчас, а также выложили обои из новой ОС от Microsoft. Напомним, что официальная презентация Windows 11 Sun Valley состоится 24 июня 2021 года. 



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Источник:

playground.ru playground.ru

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