Как вернуть режим модема в iPhone 17 и iPhone Air

Бывает такое: мобильный интернет вроде бы есть, а раздать невозможно — пункт «Режим модема» просто пропал из настроек. Такое случается, когда сначала мобильный интернет был отключен со стороны сотовой вышки, а потом включился обратно. Кроме того, на некоторых моделях (в том числе 17-й линейке iPhone) он отсутствует из коробки, так как Apple больше не сотрудничает с российскими операторами.
- Откройте «Настройки» → «Сотовая связь»
- Нажмите на вашу SIM-карту
- Выберите «Сотовая связь передачи данных»
- Найдите блок «Режим модема»
- Впишите в строки следующие значения:
Если режим модема не появился, то выключите SIM-карту на 30-60 секунд, а потом включите снова. Инструкция подходит как к свежим iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, так и к более старым моделям.