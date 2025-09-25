Как вернуть режим модема в iPhone 17 и iPhone Air

Олег

SIM


Бывает такое: мобильный интернет вроде бы есть, а раздать невозможно — пункт «Режим модема» просто пропал из настроек. Такое случается, когда сначала мобильный интернет был отключен со стороны сотовой вышки, а потом включился обратно. Кроме того, на некоторых моделях (в том числе 17-й линейке iPhone) он отсутствует из коробки, так как Apple больше не сотрудничает с российскими операторами.

Вот как это исправить:
  • Откройте «Настройки» → «Сотовая связь»
  • Нажмите на вашу SIM-карту
  • Выберите «Сотовая связь передачи данных»
  • Найдите блок «Режим модема»
  • Впишите в строки следующие значения:
SIM

Если режим модема не появился, то выключите SIM-карту на 30-60 секунд, а потом включите снова. Инструкция подходит как к свежим iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, так и к более старым моделям. 

0
Рекомендации

Комментарии

+317
Sergey2048
Сохранил фотку, пригодиться, а то бывает просят починить.Спасибо ...
34 минуты назад
#