Как вернуть режим модема в iPhone 17 и iPhone Air

Бывает такое: мобильный интернет вроде бы есть, а раздать невозможно — пункт «Режим модема» просто пропал из настроек. Такое случается, когда сначала мобильный интернет был отключен со стороны сотовой вышки, а потом включился обратно. Кроме того, на некоторых моделях (в том числе 17-й линейке iPhone) он отсутствует из коробки, так как Apple больше не сотрудничает с российскими операторами.

