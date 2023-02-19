Как вернуть в macOS Ventura флажки переключения языка ввода

После обновления до macOS Ventura многие пользователи Mac обратили внимание на одно не очень удобное изменение. Теперь в верхнем статус-баре больше не отображается флажок страны для обозначения текущей раскладки клавиатуры. Вместо этого там можно увидеть буквенные обозначения языка, например «РУ» или «А».
Поскольку новые пиктограммы гораздо менее наглядны, чем флажки, разработчик с ником Freefelt решил исправить ситуацию. Он создал небольшую бесплатную утилиту YouType, которая возвращает флажок раскладки в статус-бар. Более того, с ней пиктограмма будет отображаться еще и рядом с курсором — так гораздо удобнее, чем рыскать глазами по всему дисплею.
Скачать утилиту можно из репозитория GitHub. Она весит всего 6,4 Мб и устанавливается как обычное приложение. После инсталляции утилита будет работать в фоне и отображать пиктограмму раскладки в статус-баре рядом со штатной иконкой.
Если при попытке запустить YouType вы видите вот такую ошибку:
…то нажмите «ОК», откройте «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» и выберите «Подтвердить вход». Ошибка больше не будет появляться.
Кстати, чтобы убрать встроенное обозначение раскладки macOS из верхней строки, просто зажмите cmd, вытащите иконку курсором за пределы статус-бара и отпустите.