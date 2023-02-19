Как вернуть в macOS Ventura флажки переключения языка ввода

Олег

macOS


После обновления до macOS Ventura многие пользователи Mac обратили внимание на одно не очень удобное изменение. Теперь в верхнем статус-баре больше не отображается флажок страны для обозначения текущей раскладки клавиатуры. Вместо этого там можно увидеть буквенные обозначения языка, например «РУ» или «А».

Поскольку новые пиктограммы гораздо менее наглядны, чем флажки, разработчик с ником Freefelt решил исправить ситуацию. Он создал небольшую бесплатную утилиту YouType, которая возвращает флажок раскладки в статус-бар. Более того, с ней пиктограмма будет отображаться еще и рядом с курсором — так гораздо удобнее, чем рыскать глазами по всему дисплею.

Скачать утилиту можно из репозитория GitHub. Она весит всего 6,4 Мб и устанавливается как обычное приложение. После инсталляции утилита будет работать в фоне и отображать пиктограмму раскладки в статус-баре рядом со штатной иконкой.

Если при попытке запустить YouType вы видите вот такую ошибку: 

macOS

…то нажмите «ОК», откройте «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» и выберите «Подтвердить вход». Ошибка больше не будет появляться. 

macOS

Кстати, чтобы убрать встроенное обозначение раскладки macOS из верхней строки, просто зажмите cmd, вытащите иконку курсором за пределы статус-бара и отпустите. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GitHub
Cсылки по теме:
Что делать, если изображение с Mac или MacBook не помещается на телевизоре или внешнем мониторе
Нашли 5 причин перейти на Apple Silicon Mac прямо сейчас. Пора избавляться от старья на Intel
Как отобразить полный адрес веб-сайта в адресной строке Safari на macOS

Рекомендации

Рекомендации

Как прочесть сообщение в Telegram, которое уже удалил собеседник
В DNS и Wildberries продается странная версия Windows. Это вообще законно?
Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии