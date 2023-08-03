Как вернуть загрузки Chrome в нижнюю панель

Олег

Chrome


Последнее обновление браузера Chrome принесло одно заметное изменение: легендарная нижняя панель загрузок была ликвидирована и теперь список скачанных файлов переместился в верхний угол окна и спрятался в соответствующую иконку.

На самом деле эта фича присутствовала в Chrome достаточно давно — любой желающий мог включить её в разделе «экспериментальных» функций. Теперь она стала стандартом по умолчанию, но вы всё еще можете вернуть нижнюю полосу загрузок, если очень хочется.

  • Откройте Chrome и вставьте в адресную строку → chrome://flags/#enable-download-notification
  • В строках Download Bubble и Download bubble V2 выставьте параметр Disabled
  • Нажмите Relaunch внизу окна.
Chrome
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Готово! Старая-добрая панель вернулась в нижнюю часть окна и продолжает радовать ваш глаз. Но мы всё же рекомендуем попробовать привыкнуть к новому расположению загрузок: оно существенно экономит место в окне браузера. 

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