Как вернуть загрузки Chrome в нижнюю панель



Последнее обновление браузера Chrome



На самом деле эта фича



Откройте Chrome и вставьте в адресную строку → chrome://flags/#enable-download-notification

В строках Download Bubble и Download bubble V2 выставьте параметр Disabled

Нажмите Relaunch внизу окна.

Последнее обновление браузера Chrome принесло одно заметное изменение: легендарная нижняя панель загрузок была ликвидирована и теперь список скачанных файлов переместился в верхний угол окна и спрятался в соответствующую иконку.На самом деле эта фича присутствовала в Chrome достаточно давно — любой желающий мог включить её в разделе «экспериментальных» функций. Теперь она стала стандартом по умолчанию, но вы всё еще можете вернуть нижнюю полосу загрузок, если очень хочется.



Готово! Старая-добрая панель вернулась в нижнюю часть окна и продолжает радовать ваш глаз. Но мы всё же рекомендуем попробовать привыкнуть к новому расположению загрузок: оно существенно экономит место в окне браузера.