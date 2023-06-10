Как вернуться с бета-версии iOS 17 на iOS 16. Полная инструкция для России

Олег

iOS 17

Публичная часть WWDC 2023 завершилась несколько дней назад, и все желающие успели установить свежую бета-версию iOS 17 и попробовать новые фишки. Однако система пока не отличается стабильностью и высокой скоростью работы, так что мысль о возвращении на iOS 16 выглядит весьма логичной.

Откатить iOS значительно сложнее, чем обновить её. Однако ничего невозможного нет. Сейчас разберемся по шагам, как вернуть свой iPhone или iPad с бета-версии iOS/iPadOS 17 на стабильную iOS 16.5.

Подготовка

Поскольку немало российских приложений было удалено из App Store и более недоступно для скачивания, лучше всего заранее «законсервировать» их для последующей ручной установки. Полный гайд по сохранению приложений и установке их из «консервов» находится вот здесь.

IPA

Процесс отката

Для него вам обязательно потребуется компьютер. На данный момент не существует способа откатить iOS, имея в руках лишь само устройство. Для отката подойдет Windows-ПК с установленным iTunes, либо Mac — в нём все манипуляции производятся в Finder.

Внимание! После выполнения последующих шагов все данные с вашего iPhone/iPad будут удалены! Если вы не создавали резервную копию данных перед обновлением на iOS 17, возможный выход для вас будет описан в конце этой статьи.

Поехали:
  • Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью оригинального кабеля Lightning. Можно использовать сторонний шнур, но он должен быть качественным — если произойдет сбой соединения во время прошивки, вы получите «кирпич», который потребует дополнительных манипуляций
  • Создайте полную резервную копию данных на компьютер. Если вы выполняете копирование в iCloud, то можно пропустить этот шаг
  • Переведите iPhone / iPad в режим восстановления. Для этого коротко нажмите кнопку увеличения громкости, потом уменьшения громкости, потом зажмите и удерживайте кнопку Power, пока не увидите соответствующее оповещение на устройстве.
iOS
  • На компьютере появится сообщение с предложением восстановить iPhone. Нажмите «Восстановить» и следуйте инструкциям на экране.
  • Далее придется подождать, пока компьютер скачает файл iOS 16 с сервера Apple, распакует его и установит на ваше устройство.
  • По завершению процесса вы увидите оповещение на экране компьютера. В этот момент кабель можно отключать, если ваша резервная копия хранится в iCloud, либо оставить смартфон подключенным к ПК, если восстановление будет происходить с него.

Если нет резервной копии iOS 16

Не делайте так больше. Перед обновлением на бета-версию любой ОС следует обязательно создавать резервную копию вашего устройства. Но раз её нет, придется выкручиваться.

План действий следующий:
  • Создаем резервную копию на iOS 17
  • Маскируем её под iOS 16
  • Откатываем устройство на iOS 16
  • Восстанавливаем резервную копию.

Внимание! Я не гарантирую, что описанные далее действия помогут вам восстановить ваши данные на iOS 16. Apple официально запрещает восстанавливать резервные копии с новых iOS на более старые.
На самом же деле этот метод часто срабатывает, и скорее всего вы сможете восстановить свои данные после отката с iOS 17 на iOS 16. В противном случае, если ничего не выйдет, вы всегда сможете снова установить iOS 17 и восстановить на нее свою копию без проблем.

Алгоритм:
  • Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью оригинального кабеля Lightning. Можно использовать сторонний шнур, но он должен быть качественным — если произойдет сбой соединения во время прошивки, вы получите «кирпич», который потребует дополнительных манипуляций
  • Нажмите «Создать локальную резервную копию». Я рекомендую создавать зашифрованную — она собирает гораздо больше данных и настроек с устройства. Дождитесь, пока процесс копирования завершится. 
iPadOS

Далее нам нужно найти нашу копию на компьютере:

  • Для Windows: пройдите по пути C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup
  • Для Mac: откройте Finder, нажмите cmd+shift+G и вставьте строку ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/, нажмите Enter. 

Или:

  • Для iTunes: откройте «Настройки» → «Устройства», нажмите правой кнопкой мыши на вашу копию и выберите «Показать» 
  • Для Finder: в окошке подключенного девайса нажмите «Управление копиями», кликните правой кнопкой на копию и выберите «Показать в Finder». 
IOS

iOS

В папке с длинным названием из латинских букв и цифр лежит ваша копия в зашифрованном виде. Откройте её, прокрутите список в самый низ и найдите файл Info.plist.

iOS

Откройте его в любом текстовом редакторе и сделайте поиск по строчке «17.0». Замените эти цифры на «16.0» без кавычек и сохраните файл.

iOS

Теперь откатите свой девайс на iOS 16 по алгоритму в начале статьи. Когда процесс завершится, восстановите свое устройство из отредактированной резервной копии. 

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