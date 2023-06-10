Как вернуться с бета-версии iOS 17 на iOS 16. Полная инструкция для России





Публичная часть WWDC 2023 завершилась несколько дней назад, и все желающие успели установить свежую бета-версию iOS 17 и попробовать новые фишки. Однако система пока не отличается стабильностью и высокой скоростью работы, так что мысль о возвращении на iOS 16 выглядит весьма логичной.



Откатить iOS значительно сложнее, чем обновить её. Однако ничего невозможного нет. Сейчас разберемся по шагам, как вернуть свой iPhone или iPad с бета-версии iOS/iPadOS 17 на стабильную iOS 16.5.





Подготовка

Процесс отката

Внимание! После выполнения последующих шагов все данные с вашего iPhone/iPad будут удалены! Если вы не создавали резервную копию данных перед обновлением на iOS 17, возможный выход для вас будет описан в конце этой статьи.

Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью оригинального кабеля Lightning. Можно использовать сторонний шнур, но он должен быть качественным — если произойдет сбой соединения во время прошивки, вы получите «кирпич», который потребует дополнительных манипуляций

Создайте полную резервную копию данных на компьютер. Если вы выполняете копирование в iCloud, то можно пропустить этот шаг

Переведите iPhone / iPad в режим восстановления. Для этого коротко нажмите кнопку увеличения громкости, потом уменьшения громкости, потом зажмите и удерживайте кнопку Power, пока не увидите соответствующее оповещение на устройстве.

На компьютере появится сообщение с предложением восстановить iPhone. Нажмите «Восстановить» и следуйте инструкциям на экране.

Далее придется подождать, пока компьютер скачает файл iOS 16 с сервера Apple, распакует его и установит на ваше устройство.

По завершению процесса вы увидите оповещение на экране компьютера. В этот момент кабель можно отключать, если ваша резервная копия хранится в iCloud, либо оставить смартфон подключенным к ПК, если восстановление будет происходить с него.

Если нет резервной копии iOS 16

Создаем резервную копию на iOS 17

Маскируем её под iOS 16

Откатываем устройство на iOS 16

Восстанавливаем резервную копию.

Внимание! Я не гарантирую, что описанные далее действия помогут вам восстановить ваши данные на iOS 16. Apple официально запрещает восстанавливать резервные копии с новых iOS на более старые.

Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью оригинального кабеля Lightning. Можно использовать сторонний шнур, но он должен быть качественным — если произойдет сбой соединения во время прошивки, вы получите «кирпич», который потребует дополнительных манипуляций

Нажмите «Создать локальную резервную копию». Я рекомендую создавать зашифрованную — она собирает гораздо больше данных и настроек с устройства. Дождитесь, пока процесс копирования завершится.

Для Windows: пройдите по пути C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup

Для Mac: откройте Finder, нажмите cmd+shift+G и вставьте строку ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/, нажмите Enter.

Для iTunes: откройте «Настройки» → «Устройства», нажмите правой кнопкой мыши на вашу копию и выберите «Показать»

Для Finder: в окошке подключенного девайса нажмите «Управление копиями», кликните правой кнопкой на копию и выберите «Показать в Finder».