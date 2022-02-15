Начиная с iOS 14, Apple внедрила в свою мобильную ОС полезную фишку — распознавание постукивания по задней крышке iPhone. Это позволило назначать запуск или выполнение каких-то полезных функций на это движение. Постукивания умеют распознавать все модели iPhone со стеклянной задней крышкой и установленной iOS 14 или новее.
Система позволяет зарегистрировать двойное либо тройное постукивание по задней крышке. На каждое из этих действий можно назначить по одной функции из готового списка. Чтобы просмотреть весь список, пройдите в «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Касание» → «Касание задней панели».
Среди прочего, на двойное или тройное постукивание можно назначить следующие варианты:
- Включение и отключение фонарика
- Выключение звука уведомлений
- Запуск камеры
- Открытие Центра Уведомлений
- Увеличение или уменьшение громкости
- Блокировка экрана.
Ранее мы рассказали, как «вылечить» режим модема в iPhone, и как транслировать содержимое его экрана прямо на ваш Mac с macOS Monterey.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Мало кто знает, но фонарик можно запустить, если у вас английская Сири, сказав : lumous! Чтобы выключить, соответсвенно, Lumous off! Это прикольная штука, частичка магии.