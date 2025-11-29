Как включить быстрый доступ к голосовому помощнику ChatGPT вместо Siri на iPhone

Компания Apple всё еще не позволяет сменить назначение кнопки Power, но недавно добавила кнопку действия, которая запросто заменит вам привычную Siri. Инструкция подойдет для владельцев iPhone 15 Pro и более новых.
- Установите приложение ChatGPT и войдите в аккаунт (либо создайте его)
- Откройте «Настройки» iOS
- Найдите пункт настройки кнопки действия
- Проведите пальцем по экрану до элементов управления
- Коснитесь двух «уголков» рядом с назначенным в данный момент элементом управления
- В поиск введите ChatGPT
- Выберите элемент управления «Открыть ChatGPT Voice».
Фото: MacRumors
Теперь длительное нажатие кнопки действия будет запускать голосового ассистента ChatGPT — всё работает точно так же, как и с Siri, только с другой кнопки. Саму Siri можно вовсе отключить в настройках iOS, чтобы не путаться.