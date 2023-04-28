Как включить «картинка в картинке» на YouTube без подписки Premium на iOS



Как известно, YouTube ограничивает некоторые полезные функции, делая их эксклюзивом для обладателей Premium-подписки. К таким фичам относится и просмотр роликов в режиме «картинка в картинке». Это крайне удобная возможность позволяет вам заниматься другими делами на айфоне или айпаде, параллельно просматривая видео.



К счастью, существует лазейка, как воспользоваться режимом «картинка в картинке», не платя за подписку Premium. Решение простое: включите VPN с американским сервером, а потом открывайте приложение YouTube, включаайте ролик и возвращайтесь на рабочий стол. Видео продолжит играть в маленьком окне.



Возможно, эта лазейка появилась по недосмотру Google, поэтому в любой момент она может перестать работать. Но пока она есть, почему бы не воспользоваться?

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides