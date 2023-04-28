Как включить «картинка в картинке» на YouTube без подписки Premium на iOS

Олег

YouTube


Как известно, YouTube ограничивает некоторые полезные функции, делая их эксклюзивом для обладателей Premium-подписки. К таким фичам относится и просмотр роликов в режиме «картинка в картинке». Это крайне удобная возможность позволяет вам заниматься другими делами на айфоне или айпаде, параллельно просматривая видео.

К счастью, существует лазейка, как воспользоваться режимом «картинка в картинке», не платя за подписку Premium. Решение простое: включите VPN с американским сервером, а потом открывайте приложение YouTube, включаайте ролик и возвращайтесь на рабочий стол. Видео продолжит играть в маленьком окне.

Возможно, эта лазейка появилась по недосмотру Google, поэтому в любой момент она может перестать работать. Но пока она есть, почему бы не воспользоваться?

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Комментарии

+309
Monder
У меня и в подписке Премиум не работает картинка в картинке.
29 апреля 2023 в 02:24
#
+525
pincher
Прикольно что работает… спасибо буду знать, но появляется другая проблема возвращается реклама :-)
29 апреля 2023 в 07:06
#
+6
SERGEY GONCHAROV
▣ Загрузите бесплатное приложение X.app из App Store.▣ Откройте приложение и перейдите в раздел Картинка в картинке.▣ Добавьте новый пункт в меню Поделиться по приведенной в приложении инструкции.▣ После этого откройте приложение YouTube и найдите нужный для просмотра ролик. Нажмите кнопку Поделиться и выберите самый последний пункт Еще.▣ В открывшемся списке выберите пункт X:Видео > Картинка в картинке.▣ Ролик будет перенаправлен в приложение X.app, для перехода в режим Картинка в картинкенажмите соответствующую кнопку снизу.
29 апреля 2023 в 07:28
#
Дмитрий Павлов
+132
Дмитрий Павлов
Ставите приложение PiPifier, встраиваете его в сафари, открываете любой ролик с ютуба в режиме «картинка в картинке»
29 апреля 2023 в 09:03
#
Mers
+4389
Mers
Да, заработало, спс)
29 апреля 2023 в 10:48
#
Bazily
+195
Bazily
Режим прекрасно работает без бубна на айфонах с кнопкой Home, а вот на других уже болт.
29 апреля 2023 в 13:52
#
Bazily
+195
Bazily Konstantin Bulatnikov
Что именно? На айфоне с кнопкой смотришь ролик на весь экран. Потом нажимаешь Home. И видео открывается в плавающем окне. Потом делай, что хочешь, открывай любые программы или браузер. Видео плавает независимо. А вот на новых айфонах без кнопки такое не срабатывает у меня.
Сегодня в 11:05
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0
Данил Растяпин
Далеко не лазейка, на жителей США не распространяется ограничение на использование режима картинки в картинке
час назад в 17:37
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