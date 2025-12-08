Как включить ключ доступа в Telegram вместо кодов по СМС и email



Некоторое время назад российские операторы Некоторое время назад российские операторы перестали доставлять СМС-коды от Telegram своим клиентам. Судя по всему, даже сейчас это работает неоднородно в разных регионах и у операторов. Однако риск остаться без аккаунта в самый неподходящий момент сохраняется. Чтобы его избежать, ранее была возможность добавить email для доставки кода, а теперь можно подключить более простой и быстрый способ авторизации — ключ доступа. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обновите Telegram до последней версии

Откройте мессенджер и перейдите в настройки

Выберите строку «Конфиденциальность»

Нажмите на «Ключи доступа»

Следуйте подсказкам системы.

Как добавить ключ доступа на iOS и Android:Готово! Теперь вы сможете авторизоваться просто и быстро с помощью специального ключа. Если же ключ не будет доступен, то вход через СМС или email тоже будет доступен.