Как включить ключ доступа в Telegram вместо кодов по СМС и email

Некоторое время назад российские операторы перестали доставлять СМС-коды от Telegram своим клиентам. Судя по всему, даже сейчас это работает неоднородно в разных регионах и у операторов. Однако риск остаться без аккаунта в самый неподходящий момент сохраняется. Чтобы его избежать, ранее была возможность добавить email для доставки кода, а теперь можно подключить более простой и быстрый способ авторизации — ключ доступа.
- Обновите Telegram до последней версии
- Откройте мессенджер и перейдите в настройки
- Выберите строку «Конфиденциальность»
- Нажмите на «Ключи доступа»
- Следуйте подсказкам системы.
Готово! Теперь вы сможете авторизоваться просто и быстро с помощью специального ключа. Если же ключ не будет доступен, то вход через СМС или email тоже будет доступен.