Как включить ключ доступа в Telegram вместо кодов по СМС и email

Олег
Telegram

Некоторое время назад российские операторы перестали доставлять СМС-коды от Telegram своим клиентам. Судя по всему, даже сейчас это работает неоднородно в разных регионах и у операторов. Однако риск остаться без аккаунта в самый неподходящий момент сохраняется. Чтобы его избежать, ранее была возможность добавить email для доставки кода, а теперь можно подключить более простой и быстрый способ авторизации — ключ доступа.

Как добавить ключ доступа на iOS и Android:

  • Обновите Telegram до последней версии
  • Откройте мессенджер и перейдите в настройки
Telegram
  • Выберите строку «Конфиденциальность»
  • Нажмите на «Ключи доступа»
Telegram
  • Следуйте подсказкам системы.
Telegram

Готово! Теперь вы сможете авторизоваться просто и быстро с помощью специального ключа. Если же ключ не будет доступен, то вход через СМС или email тоже будет доступен. 

3
