Как включить мерцание вспышки iPhone при входящих уведомлениях

Миф о том, что «на Android всё можно, а на iPhone ничего нельзя» давно остался в прошлом. Фанаты iPhone любят iOS за множество полезных фишечек и настроек, которые доступны прямо «из коробки».
Одна из таких полезных функций — возможность заметить входящее сообщение при помощи мерцания вспышки. Скорее всего, вы хоть раз встречали такое в общественных местах: во время входящего звонка или сообщения вспышка на iPhone начинает моргать, привлекая внимание владельца к смартфону. Включить такую фишку может любой желающий.
Алгоритм:
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- Пройдите в раздел «Аудиовизуализация»
- Откройте пункт «Вспышка для предупреждений»
- Включите тумблер и выберите нужные вам параметры работы функции.
Готово! Теперь iPhone будет обозначать мерцанием вспышки любые входящие уведомления. Учтите, что мерцание смартфона может раздражать окружающих, особенно если вы находитесь в темном общественном месте.
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