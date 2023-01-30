Как включить мерцание вспышки iPhone при входящих уведомлениях

Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»

Пройдите в раздел «Аудиовизуализация»

Откройте пункт «Вспышка для предупреждений»

Включите тумблер и выберите нужные вам параметры работы функции.

Миф о том, что «на Android всё можно, а на iPhone ничего нельзя» давно остался в прошлом. Фанаты iPhone любят iOS за множество полезных фишечек и настроек, которые доступны прямо «из коробки».Одна из таких полезных функций — возможность заметить входящее сообщение при помощи мерцания вспышки. Скорее всего, вы хоть раз встречали такое в общественных местах: во время входящего звонка или сообщения вспышка на iPhone начинает моргать, привлекая внимание владельца к смартфону. Включить такую фишку может любой желающий.Теперь iPhone будет обозначать мерцанием вспышки любые входящие уведомления. Учтите, что мерцание смартфона может раздражать окружающих, особенно если вы находитесь в темном общественном месте.