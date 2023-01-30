Как включить мерцание вспышки iPhone при входящих уведомлениях

Олег

iPhone Вспышка


Миф о том, что «на Android всё можно, а на iPhone ничего нельзя» давно остался в прошлом. Фанаты iPhone любят iOS за множество полезных фишечек и настроек, которые доступны прямо «из коробки».

Одна из таких полезных функций — возможность заметить входящее сообщение при помощи мерцания вспышки. Скорее всего, вы хоть раз встречали такое в общественных местах: во время входящего звонка или сообщения вспышка на iPhone начинает моргать, привлекая внимание владельца к смартфону. Включить такую фишку может любой желающий.

Алгоритм:
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • Пройдите в раздел «Аудиовизуализация» 
iOS
  • Откройте пункт «Вспышка для предупреждений»
  • Включите тумблер и выберите нужные вам параметры работы функции.
iOS

Готово! Теперь iPhone будет обозначать мерцанием вспышки любые входящие уведомления. Учтите, что мерцание смартфона может раздражать окружающих, особенно если вы находитесь в темном общественном месте. 

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Комментарии

–36
NYX
Когда такое вижу, хочется отобрать и со всей силы в стену шваркнуть
Вчера в 20:04
#
WannaGetHigh
+109
WannaGetHigh NYX
Телефон или его обладателя?
Вчера в 21:04
#
+36
iVx4JfRk
Для тех кто включает
мерцание вспышки при входящих уведомлениях есть отдельный котёл в аду
Вчера в 20:04
#
tellurian
+4987
tellurian iVx4JfRk
Чем вам мешает?;)
Реально всё равно
Вчера в 21:09
#
–36
NYX tellurian
Да потому что этот дешевый понт 10-летней давности, когда только на айфонах была эта приблуда
Вчера в 22:07
#
+36
iVx4JfRk tellurian
Напрягают резкие движения)
Сегодня в 00:04
#
tellurian
+4987
tellurian
Я больше не люблю тех кто слушает видосы без наушников или разговаривает по громкой связи в общественном транспорте. Сегодня один не русский в метро минут 20 болтал так ;(( готов был отобрать телефон и выкинуть его.
Или детям включают мультики на весь автобус ;? Готов сломать телефон.
Вчера в 21:11
#
+36
iVx4JfRk tellurian
Согласен, таких даже в ад не берут)
Сегодня в 00:06
#