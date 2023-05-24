Как включить отображение расширений файлов в macOS

Фото: iDB
Компьютеры Apple изначально работают на гораздо более открытой ОС, чем смартфоны и планшеты, что позволяет полноценно работать с файлами на Mac. Однако по умолчанию некоторые полезные функции отключены, чтобы не сбивать с толку неопытных пользователей.
Одной из таких функций является отображение формата, или расширения, файлов. Речь идет об обозначениях после точки: MP3, PDF, HEIC, PNG и так далее. Информация это крайне полезная для тех, кто хоть немного использует Mac для работы.
Вот как включить отображение расширения файлов:
Готово! Теперь рядом с именем файла вы будете видеть его формат по всей системе.
Компьютеры Apple изначально работают на гораздо более открытой ОС, чем смартфоны и планшеты, что позволяет полноценно работать с файлами на Mac. Однако по умолчанию некоторые полезные функции отключены, чтобы не сбивать с толку неопытных пользователей.
Одной из таких функций является отображение формата, или расширения, файлов. Речь идет об обозначениях после точки: MP3, PDF, HEIC, PNG и так далее. Информация это крайне полезная для тех, кто хоть немного использует Mac для работы.
Вот как включить отображение расширения файлов:
- Щелкните мышью на пустом месте рабочего стола Mac
- Нажмите Finder в левом верхнем углу рядом с «яблочком»
- Выберите «Настройки» → «Дополнения»
- Поставьте галочку на пункт «Показывать все расширения имен файлов».
Готово! Теперь рядом с именем файла вы будете видеть его формат по всей системе.