Как включить отображение расширений файлов в macOS

Олег

macOS

Фото: iDB

Компьютеры Apple изначально работают на гораздо более открытой ОС, чем смартфоны и планшеты, что позволяет полноценно работать с файлами на Mac. Однако по умолчанию некоторые полезные функции отключены, чтобы не сбивать с толку неопытных пользователей.

Одной из таких функций является отображение формата, или расширения, файлов. Речь идет об обозначениях после точки: MP3, PDF, HEIC, PNG и так далее. Информация это крайне полезная для тех, кто хоть немного использует Mac для работы.

Вот как включить отображение расширения файлов:
  • Щелкните мышью на пустом месте рабочего стола Mac
  • Нажмите Finder в левом верхнем углу рядом с «яблочком»
  • Выберите «Настройки» → «Дополнения»
  • Поставьте галочку на пункт «Показывать все расширения имен файлов».

macOS

Готово! Теперь рядом с именем файла вы будете видеть его формат по всей системе. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как отключить входящие звонки с iPhone на Mac и спасти свои нервы
Нашли небольшую бесплатную утилиту для macOS, которая удаляет приложения и их кэш
Как почистить кэш удаленных приложений на Mac
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу