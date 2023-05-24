Как включить отображение расширений файлов в macOS

Щелкните мышью на пустом месте рабочего стола Mac

Нажмите Finder в левом верхнем углу рядом с «яблочком»

Выберите «Настройки» → «Дополнения»

Поставьте галочку на пункт «Показывать все расширения имен файлов».

Компьютеры Apple изначально работают на гораздо более открытой ОС, чем смартфоны и планшеты, что позволяет полноценно работать с файлами на Mac. Однако по умолчанию некоторые полезные функции отключены, чтобы не сбивать с толку неопытных пользователей.Одной из таких функций является отображение формата, или расширения, файлов. Речь идет об обозначениях после точки: MP3, PDF, HEIC, PNG и так далее. Информация это крайне полезная для тех, кто хоть немного использует Mac для работы.Вот как включить отображение расширения файлов:Готово! Теперь рядом с именем файла вы будете видеть его формат по всей системе.