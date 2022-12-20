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Как включить перетягивание тремя пальцами на MacBook и больше не держать кнопку мыши

Олег

MacBook


Компьютеры Maс от Apple прямо «из коробки» предлагают множество полезных функций и настроек, которые упрощают работу с ним. Не требуется искать, покупать или загружать сторонние утилиты — всё есть прямо в macOS.

Кроме того, MacBook славятся своими удобными трекпадами, поддерживающими жесты. Однако не все жесты Apple расположила в разделе «Трекпад» в настройках. Например, перетягивание объектов и окон тремя пальцами нужно включать совсем в другом месте системы.

Как включить перетягивание тремя пальцами:
  • Откройте «Системные настройки» → «Универсальный доступ»
  • В левом меню найдите «Управление указателем»
  • Кликните «Параметры трекпада» 
Mac
  • Установите галочку на пункте «Включить перетягивание»
  • Выберите в выпадающем меню «Тремя пальцами».
Три пальца

Готово! Теперь наведите курсор на «шапку» окна или любой файл, поставьте три пальца на трекпад и перемещайте объекты. Когда вы отпустите сенсорную площадку, они перестанут двигаться. Такой тип перетягивания работает с любыми объектами в системе и полностью заменяет классическое перетягивание с удержанием кнопки трекпада или левой кнопки мыши. 

Ранее мы рассказали, как уберечь MacBook в цвете Space Gray от потертостей на корпусе. 

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Комментарии

+27
NYX
Еще бы сделали задержку короткую у drag'n'drop. Невыносимо просто долгий. Пофиксить даже через терминал невозможно.
53 минуты назад
#
+33
saman
Опоздало описание слегка, уже на новой системе все…
48 минут назад
#
Andrey Mironov
+17
Andrey Mironov saman
Актуальная ОС, всё настраивается. Проверил
19 минут назад
#
+148
Павел Andrey Mironov
Уже включено по умолчанию, по крайней мере у меня
10 минут назад
#
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