Как включить перетягивание тремя пальцами на MacBook и больше не держать кнопку мыши

Компьютеры Maс от Apple прямо «из коробки» предлагают множество полезных функций и настроек, которые упрощают работу с ним. Не требуется искать, покупать или загружать сторонние утилиты — всё есть прямо в macOS.
Кроме того, MacBook славятся своими удобными трекпадами, поддерживающими жесты. Однако не все жесты Apple расположила в разделе «Трекпад» в настройках. Например, перетягивание объектов и окон тремя пальцами нужно включать совсем в другом месте системы.
Как включить перетягивание тремя пальцами:
- Откройте «Системные настройки» → «Универсальный доступ»
- В левом меню найдите «Управление указателем»
- Кликните «Параметры трекпада»
- Установите галочку на пункте «Включить перетягивание»
- Выберите в выпадающем меню «Тремя пальцами».
Готово! Теперь наведите курсор на «шапку» окна или любой файл, поставьте три пальца на трекпад и перемещайте объекты. Когда вы отпустите сенсорную площадку, они перестанут двигаться. Такой тип перетягивания работает с любыми объектами в системе и полностью заменяет классическое перетягивание с удержанием кнопки трекпада или левой кнопки мыши.
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