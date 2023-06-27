Как включить проценты заряда аккумулятора на macOS Ventura и Sonoma

Нажмите на «яблочко» в углу дисплея и выберите «Настройки»

Перейдите в раздел «Центр управления»

Найдите пункт «Батарея»

Включите тумблер «Показать проценты».

В 2022 году Apple представила macOS 13 Ventura с полностью переработанным дизайном приложения «Настройки». Оно стало очень похоже на «Настройки» iPadOS и на первый взгляд это эстетично, но многие привычные настройки теперь не найти.В частности, пользователь новенького Mac с macOS Ventura или Sonoma может задаться вопросом: а как увидеть проценты заряда аккумулятора в статус-баре? Вот как:Расположение этой настройки не выгляжит логичным, так что его придется просто запомнить.