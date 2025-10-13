Как включить русский язык в Lixiang

Фото: UnsplashБренд Lixiang, производящий премиальные PHEV внедорожники, тоже долгое время игнорировал русскоязычных пользователей. Однако недавно перевод появился, и его нужно включить вручную:
С 2022 года китайские автомобили стали обычным явлением на российских дорогах, а для водителей — зачастую неплохим выбором при покупке машины. Однако с русским языком «дружат» не все азиатские бренды: у одних перевод напоминает подделки Nokia 2000-х годов, а у других в системе его может вовсе не быть.
- Обновите прошивку ГУ автомобиля до версии 8.0
- Перейдите в «Настройки» → «Основные» (Settings → General)
- Выберите пункт Preference
- Укажите русский язык.
Готово! Теперь понимать свою машину вам будет гораздо легче.