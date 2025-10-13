Как включить русский язык в Lixiang

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

С 2022 года китайские автомобили стали обычным явлением на российских дорогах, а для водителей — зачастую неплохим выбором при покупке машины. Однако с русским языком «дружат» не все азиатские бренды: у одних перевод напоминает подделки Nokia 2000-х годов, а у других в системе его может вовсе не быть.

Бренд Lixiang, производящий премиальные PHEV внедорожники, тоже долгое время игнорировал русскоязычных пользователей. Однако недавно перевод появился, и его нужно включить вручную:

  • Обновите прошивку ГУ автомобиля до версии 8.0
  • Перейдите в «Настройки» → «Основные» (Settings → General)
  • Выберите пункт Preference
  • Укажите русский язык.
Скриншот Romancev768

Готово! Теперь понимать свою машину вам будет гораздо легче. 

-2
Комментарии

Aspard
+733
Aspard
Тут наверно сплошные владельцы лисяна сидят, очень актуально)
2 часа назад в 16:57
#