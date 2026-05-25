Как включить суперудобное перетягивание тремя пальцами в macOS. Фанаты Windows завидуют молча

Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»

В блоке «Моторика» найдите пункт «Управление указателем»

Выберите кнопку «Параметры трекпада»

Щелкните «Включить перетягивание»

В выпадающем меню выберите «Тремя пальцами».

Нативная ОС от Apple предлагает много скрытых мелких удобных опций и фишек, о которых можно не подозревать даже спустя несколько лет использования macOS. Одна из таких фич — перетаскивание файлов, папок и данных тремя пальцами вместо того, чтобы зажимать трекпад или кнопку одной рукой, а потом перетаскивать другой.Включается оно крайне неочевидно:Готово! Теперь для перетягивания чего-либо по рабочему столу, окну или между окнами просто подведите курсор, поставьте на трекпад три пальца и ведите ими в нужную сторону, не прожимая трекпад. Стоит только привыкнуть к этому способу, и вы уже никогда не вернетесь к обычному.