Как включить суперудобное перетягивание тремя пальцами в macOS. Фанаты Windows завидуют молча

Олег


Нативная ОС от Apple предлагает много скрытых мелких удобных опций и фишек, о которых можно не подозревать даже спустя несколько лет использования macOS. Одна из таких фич — перетаскивание файлов, папок и данных тремя пальцами вместо того, чтобы зажимать трекпад или кнопку одной рукой, а потом перетаскивать другой. 

Включается оно крайне неочевидно: 
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • В блоке «Моторика» найдите пункт «Управление указателем» 
  • Выберите кнопку «Параметры трекпада» 


  • Щелкните «Включить перетягивание» 
  • В выпадающем меню выберите «Тремя пальцами». 


Готово! Теперь для перетягивания чего-либо по рабочему столу, окну или между окнами просто подведите курсор, поставьте на трекпад три пальца и ведите ими в нужную сторону, не прожимая трекпад. Стоит только привыкнуть к этому способу, и вы уже никогда не вернетесь к обычному. 
Smike51
И почему это скрыли. Раньше было по дефолту
Сегодня в 09:03
nomer010
Ну драгндроп на макос конечно так себе. Без сторонних решений не обойтись.
Сегодня в 11:25
