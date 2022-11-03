Как включить управление взглядом на macOS. Да, так можно

Откройте «Системные настройки»

Выберите «Универсальный доступ»

Найдите строку «Управление указателем»

Переключитесь на вкладку «Другие способы управления»

Поставьте галочку на пункте «Включить управление указателем головой».

Возле пункта «Включить управление указателем головой» нажмите «Параметры»

В выпадающем меню «Движение указателя» выберите «По взгляду».

Компания Apple славится своими красивыми и продуманными ОС. В последние несколько лет iOS, iPadOS и macOS становятся всё более самостоятельными и для выполнения базовых задач требуют всё меньше стороннего софта.Мало кто знает, что, помимо трекпада, мыши и клавиатуры, macOS позволяет управлять собой и другими способами. В частности, речь идет об управлении взглядом или движениями головы. Эта функция предназначена для пользователей с ограниченными возможностями, но может пригодиться и всем остальным.Теперь поворачивайте голову в разные стороны — указатель мыши будет следовать за вашими движениями. Чем резче движения, тем больше скорость перемещения по рабочему столу.Можно включить более точный вид управления — по взгляду.В таком режиме точность наведения немного повышается. Здесь же можно настроить скорость перемещения указателя, а также степень наклона головы или лица в процентах для начала движения.