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Как включить управление взглядом на macOS. Да, так можно

Олег

Mac


Компания Apple славится своими красивыми и продуманными ОС. В последние несколько лет iOS, iPadOS и macOS становятся всё более самостоятельными и для выполнения базовых задач требуют всё меньше стороннего софта.

Мало кто знает, что, помимо трекпада, мыши и клавиатуры, macOS позволяет управлять собой и другими способами. В частности, речь идет об управлении взглядом или движениями головы. Эта функция предназначена для пользователей с ограниченными возможностями, но может пригодиться и всем остальным.

Чтобы включить управление головой:
  • Откройте «Системные настройки»
  • Выберите «Универсальный доступ»
macOS
  • Найдите строку «Управление указателем» 
  • Переключитесь на вкладку «Другие способы управления»
  • Поставьте галочку на пункте «Включить управление указателем головой».
macOS

Готово! Теперь поворачивайте голову в разные стороны — указатель мыши будет следовать за вашими движениями. Чем резче движения, тем больше скорость перемещения по рабочему столу.

Можно включить более точный вид управления — по взгляду. Для этого:
  • Возле пункта «Включить управление указателем головой» нажмите «Параметры»
  • В выпадающем меню «Движение указателя» выберите «По взгляду». 
macOS

macOS

В таком режиме точность наведения немного повышается. Здесь же можно настроить скорость перемещения указателя, а также степень наклона головы или лица в процентах для начала движения. 

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Комментарии

tellurian
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tellurian
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