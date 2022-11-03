Как включить управление взглядом на macOS. Да, так можно

Компания Apple славится своими красивыми и продуманными ОС. В последние несколько лет iOS, iPadOS и macOS становятся всё более самостоятельными и для выполнения базовых задач требуют всё меньше стороннего софта.
Мало кто знает, что, помимо трекпада, мыши и клавиатуры, macOS позволяет управлять собой и другими способами. В частности, речь идет об управлении взглядом или движениями головы. Эта функция предназначена для пользователей с ограниченными возможностями, но может пригодиться и всем остальным.
Чтобы включить управление головой:
- Откройте «Системные настройки»
- Выберите «Универсальный доступ»
- Найдите строку «Управление указателем»
- Переключитесь на вкладку «Другие способы управления»
- Поставьте галочку на пункте «Включить управление указателем головой».
Готово! Теперь поворачивайте голову в разные стороны — указатель мыши будет следовать за вашими движениями. Чем резче движения, тем больше скорость перемещения по рабочему столу.
Можно включить более точный вид управления — по взгляду. Для этого:
- Возле пункта «Включить управление указателем головой» нажмите «Параметры»
- В выпадающем меню «Движение указателя» выберите «По взгляду».
В таком режиме точность наведения немного повышается. Здесь же можно настроить скорость перемещения указателя, а также степень наклона головы или лица в процентах для начала движения.
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