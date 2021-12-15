На GitHub представлен новый скрипт для перевода видео в режиме реального времени от разработчика sodapng. Он добавляет закадровый перевод для видеороликов в YouTube в любом браузере, подобно тому, как это работает в «Яндекс.Браузере».
Чтобы установить и использовать новый скрипт, понадобится почти любой из распространенных настольных браузеров: Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera Next или Firefox. Скрипт написан для расширения Tampermonkey, а оно существует для любого из перечисленных выше браузеров. Стоит упомянуть, что Tampermonkey для Safari 12 и новее размещен в App Store и стоит 179 рублей. Для других браузеров оно доступно бесплатно в галерее расширений.
После установки Tampermonkey перейдите по этой ссылке — браузер предложит скачать и запустить скрипт voice-over-translation. Именно он добавляет нейросетевой закадровый перевод видеороликов в YouTube в режиме реального времени. Если скрипт запустился (это можно увидеть в диалоговом окошке Tampermonkey), можете открывать в YouTube любое иностранное видео без русской озвучки. После начала воспроизведения в верхней части ролика появится кнопка с иероглифом, нажатие которой запускает закадровую озвучку на русском языке.
Есть два нюанса, которые нужно учитывать:
- Во-первых, русская озвучка не заменяет английскую звуковую дорожку, а воспроизводится вместе с ней;
- Во-вторых, если у вас установлен блокировщик рекламы — он может мешать работе скрипта.
Кроме того, начиная с iOS 15, мобильный Safari поддерживает расширения из настольного браузера — теоретически, скрипт может заработать и на iPhone/iPad. Если у вас получилось воспользоваться voice-over-translation на смартфоне или планшете — поделитесь в комментариях.
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