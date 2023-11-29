Как включить звук моря или дождя на Mac в пару кликов и работать в кайф

Олег

Mac
Фото: MacRumors


Компания Apple в прошлом году добавила в macOS Ventura новую функцию — фоновые звуки. Они помогут пользователю успокоить нервы и сосредоточиться на работе. Ранее подобная опция появилась и в iPhone.

Чтобы включить фоновые звуки на Mac, не требуется устанавливать никакого стороннего софта. Всё, что вам нужно — сделать несколько кликов в настройках системы.

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  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • Выберите пункт «Звук»
Mac
  • В блоке «Фоновые звуки» включите тумблер
  • Нажмите кнопку «Выбрать…» и щелкните звук, который вам больше нравится
  • Отрегулируйте желаемую громкость.
Mac

Готово! Фоновый звук будет воспроизводиться постоянно, даже если вы включите контент. Наслаждайтесь!

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Комментарии

ierom
+44
ierom
На ночь ручей только не оставляйте))) а то можно уплыть...
2 часа назад в 14:56
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