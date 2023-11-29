Как включить звук моря или дождя на Mac в пару кликов и работать в кайф

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Компания Apple в прошлом году добавила в macOS Ventura новую функцию — фоновые звуки. Они помогут пользователю успокоить нервы и сосредоточиться на работе. Ранее подобная опция появилась и в iPhone.



Чтобы включить фоновые звуки на Mac, не требуется устанавливать никакого стороннего софта. Всё, что вам нужно — сделать несколько кликов в настройках системы.



