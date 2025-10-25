Как влияет отключение Liquid Glass в iOS 26.1 на разрядку iPhone







В четвёртой бета-версии iOS 26.1 появилась новая настройка Liquid Glass — «тонированный режим», который делает интерфейс менее прозрачным. Редактор портала MacRumors Джули Кловер решила проверить, как он влияет на автономность iPhone.

Как это вообще связано? Предполагалось, что уменьшение прозрачности может снизить нагрузку на графический процессор и тем самым продлить время работы от батареи. Чтобы проверить это, журналистка провела тест на iPhone 17 Pro Max, где сравнила четыре сценария: стандартный прозрачный режим, «тонированный», «тонированный» с повышенным контрастом и «тонированный» с опцией снижения движений.Каждый тест длился по 2,5 часа и включал в себя одинаковую последовательность задач: просмотр TikTok, YouTube, соцсетей, сёрфинг в Safari и использование «Карт». Яркость экрана была установлена на 50%, True Tone и Night Shift отключены. По итогам теста результаты оказались практически идентичными — расход заряда во всех режимах составил от 10% до 11%. Средняя разница между сценариями не превысила 1%, что укладывается в статистическую погрешность.Таким образом, ни отключение «Жидкого стекла», ни дополнительные параметры вроде «Уменьшения прозрачности» и «Повышения контрастности» не оказывают заметного влияния на автономность.Основное влияние по-прежнему связано с классическими факторами — яркость дисплея, работа фоновых приложений и включённый энергосберегающий режим.Получается, новые визуальные эффекты Liquid Glass влияют только на эстетику интерфейса, а не на энергопотребление.