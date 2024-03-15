Как влияет скорость зарядки на здоровье аккумулятора?

Александр

Фото: Unsplash

Пользователь «Хабра» с ником Telnov_WIKI провёл экспериментальное исследование, которое позволило понять, вредит ли литий-ионным аккумуляторам зарядка с высокой мощностью. Номинальная сила тока для исследуемых аккумуляторов Sanyo NSX и LG 18650HG2 в форм-факторе 18650 была от 2 до 5 А, но он подавал на них 20 А и разряжал с такой же силой тока.

Аккумулятор Sanyo NSX после 100 циклов заряда и разряда с силой тока 20 А потерял 8,5% от номинальной ёмкости (с 2461 до 2251 м·Ач). Согласно документации производителя, при использовании тока 5 А деградация после такого же количества циклов составляет 11,4%, то есть повышенный ток оказался аккумулятору более полезным. Снижение ёмкости было меньшим, что в теории должно продлить его ресурс.

В случае с LG 18650HG2 потеря ёмкости после 100 циклов зарядки с 20 А составила 10% (с 2848 до 2564 м·Ач), тогда как производителем при зарядке током 4 А заявлена потеря 15,4%. Как и в предыдущем опыте, аккумулятор деградировал с быстрой зарядкой меньше, чем со стандартной.

Исследователь сделал вывод, что использование быстрой зарядки не сокращает ресурса в сравнении с обычной зарядкой и даже продлевает её, если не выходить за разумные пределы. Причины быстрой смерти аккумуляторов, по его мнению, кроются в другом (вероятно, в переохлаждении или долгом нахождении аккумулятора в полностью разряженном состоянии).
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+138
Volnorez Uraganov
Заряжайте штатной зарядкой от своего устройства и это будет лучший вариант и избегайте беспроводных зарядок вот они как раз плохо влияют на здоровье батареи
47 минут назад
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Mers
+4945
Mers Volnorez Uraganov
Самсунги и Айфоны без блока питания в коробке: 🗿
10 минут назад
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st00p1dm0nkey
+4275
st00p1dm0nkey Mers
Теперь все зарядки штатные — эмейзингъ от эпл 🤣
53 секунды назад
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