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Как воспользоваться новыми виджетами YouTube на iPhone. Очень удобно!

Олег

YouTube


Компания Google продолжает обновлять свои фирменные приложения для iOS, чтобы владельцам iPhone было удобнее ими пользоваться. На этот раз очередь дошла и до YouTube.

Приложение YouTube для iOS получило обновление, в котором появилось два новых виджета. Они добавляют несколько «быстрых» кнопок на домашний экран смартфона, которые позволяют сократить количество действий при использовании видеосервиса.

Google разработала два виджета разных размеров. Первый занимает клетку 2х2 и позволяет получить быстрый доступ к поиску по YouTube в одно нажатие. Второй выглядит гораздо функциональнее: он имеет размер 4х2 и предлагает сразу четыре кнопки — «поиск», «домашняя страница», «Shorts» и «Подписки». По нажатию на любую из кнопок откроется приложение YouTube сразу на выбранном разделе. 

YouTube

Чтобы воспользоваться этими виджетами:
  • Обновите приложение YouTube до версии 17.40.5 или новее
  • Удерживайте палец на домашнем экране
  • Нажмите «плюс» в верхнем углу дисплея
  • Выберите желаемый виджет и разместите его на экране.
Ранее мы рассказали, что YouTube подсмотрел очень полезное нововведение у Telegram. 

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Комментарии

Владислав Вихлянов
+4
Владислав Вихлянов
Последние пару недель как-то непонятно ведет себя приложение Ютуба. Превью роликов в подписках не прогружается почти. На главной странице все ок
45 минут назад
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