Сайты, приложения и сервисы Google испытывают проблемы по всему миру, и неизвестно, как долго это продлится. Тем не менее нашёлся способ воспользоваться ими даже в таких условиях (правда, с сильными ограничениями).
Если вам нужно срочно посмотреть какое-нибудь видео на YouTube, найти информацию в поисковике или заглянуть в карты, можно сделать следующее:
- Откройте любой браузер, в котором вы не залогинены в свой гугл-аккаунт или вкладку в режиме инкогнито.
- Перейдите на нужный вам сайт Google.
По всей видимости, проблемы каким-то образом связаны с сервисом аутентификации Google, поскольку сайты не работают только в том случае, если вы залогинены в свой аккаунт. Если вход в учётную запись Google на сайте не выполнен, он работает. Правда, в этом случае вы лишаетесь всех преимуществ персонификации (например, на YouTube нет сохранённых роликов, истории и подборки видео специально для вас). Кроме того, по очевидной причине не получится зайти в почту Gmail, а также воспользоваться любым сторонним сервисом, если он требует входа через учётку Google.
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