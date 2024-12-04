Как восстановить macOS — все способы в 2024 и 2025 году

Олег

macOS

Благодаря усилиям Apple в области популяризации своих компьютеров Mac больше не является уделом гиков, мажоров или фанатов бренда. Сегодня эти современные, удобные ноутбуки и компьютеры с умеренным ценником и дружелюбным интерфейсом оценили многие. Я сам перешел на Macbook около семи лет назад и совсем не собираюсь обратно на Windows.

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Иногда возникает ситуация, когда требуется провести восстановление macOS — после неудачного обновления, замены внутреннего накопителя или просто ради быстродействия. Сделать это можно разными способами в зависимости от того, что есть у вас под рукой.

Как восстановить macOS без флешки через интернет

Способ удобен, поскольку не требует ничего, кроме скоростного интернет-соединения. Недостатком является небольшой выбор для восстановления: с сервера можно установить либо последнюю поддерживаемую macOS, либо «коробочную» (ту, на которой выходил ваш Mac).

Учтите, что данный метод подразумевает полную очистку внутренней памяти Mac и потерю всех ваших данных. Чтобы воспользоваться онлайн-восстановлением, сделайте следующее:

  • Определитесь, какую версию вы хотите установить — самую свежую или самую первую
  • Зажмите клавиши cmd + alt + R либо cmd + shift + alt + R соответственно
  • Удерживая их, коротко нажмите кнопку Power и дождитесь загрузки (для Mac с чипом Silicon — просто удерживайте кнопку Power, а потом нажмите «Параметры»)
  • Подключитесь к Wi-Fi (возможно, придется ввести пароль сети)
  • Дождитесь, пока образ macOS загрузится
macOS
  • При появлении меню восстановления выберите «Дисковую утилиту» и форматируйте встроенный накопитель APPLE SSD
SSD
  • Закройте «Дисковую утилиту» и щелкните «Установить macOS»
  • Следуйте подсказкам системы.

Когда macOS установится, пройдите все шаги первичной настройки. В итоге получится «чистая» система как из коробки.

Как восстановить macOS с флешки

Если в зоне доступности у вас есть другой компьютер с macOS — например, у друга или родственника — можно восстановить систему на вашем собственном Maс с помощью загрузочной флешки. Понадобится съемный носитель объемом не менее 16 Гб, либо внешний SSD — тогда процесс будет еще быстрее.

У данного способа есть большое преимущество: вы можете сами выбрать, какую версию macOS восстанавливать вплоть до выбора конкретной минорной сборки. Недостатком является необходимость иметь под рукой другой Mac, свободный флеш-накопитель, который можно очистить без потери важных данных, а также прямые руки. Учтите, что данный метод подразумевает полную очистку внутренней памяти Mac и потерю всех ваших данных.

Восстановление происходит в три этапа:
  1. Поиск и загрузка нужной сборки macOS
  2. Создание загрузочной флешки
  3. Восстановление macOS с неё.
Apple Flash

Скачать нужную вам сборку macOS можно либо просто в сети, совершив поиск через Google или Яндекс, либо же прямо из Apple App Store. Вот ссылки на самые распространенные версии:


Когда образ в формате DMG будет загружен, вам нужно смонтировать его двойным кликом, а потом скопировать в папку «Программы». Всё готово для создания загрузочной флешки.

Далее переходим на эту страницу поддержки Apple и забираем команду Терминала для выбранной вами macOS. Вот строка для macOS Ventura:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  • Вставляем флешку в Mac
  • Переименовываем её в MyVolume
  • Запускаем Терминал и вставляем в него скопированную ранее команду
  • Подтверждаем процедуру вводом пароля от Mac (символы видны не будут), подтверждаем Enter
  • Вводим Y и снова жмем Enter
  • Ждем 10-30 минут в зависимости от веса сборки macOS и скорости флешки.
Терминал

Когда на экране появится Success, можно переходить к восстановлению macOS:
  • Подключаем загрузочную флешку к пациенту
  • Удерживая кнопку Alt / Option коротко жмем клавишу включения (для Mac с чипом Silicon — просто удерживайте кнопку Power, а потом нажмите «Параметры»)
  • На экране появятся иконки серого жесткого диска и круглый значок macOS — выбираем его с помощью кнопок навигации и Enter
macOS
  • Ждем распаковки и загрузки меню восстановления
  • Выбираем «Дисковую утилиту» и форматируем встроенный накопитель APPLE SSD
SSD
  • Закрываем «Дисковую утилиту» и щелкаем «Установить macOS»
  • Следуем подсказкам системы.

Готово! Установка длится от 20 до 40 минут, после чего вы получите «чистую» macOS как из коробки. Придется пройти первичную настройку и можно пользоваться.


Восстановление macOS до более ранней версии без потери данных

Да, можно и так. Если обновление вам не понравилось и хочется вернуться на более старую macOS, это можно сделать без очистки SSD и потери ваших данных. Разумеется, вариант с Time Machine будет предпочтительным, поскольку так в системе будет меньше ошибок.

Чтобы откатить macOS без удаления данных и стирания диска, приготовьте загрузочную флешку с нужной вам версией macOS по инструкции выше. Далее:

  • Выключите Mac
  • Включите его снова, удерживая клавишу alt / option (для Mac с чипом Silicon — просто удерживайте кнопку Power, а потом нажмите «Параметры»)
  • Выберите иконку macOS и дождитесь меню восстановления
macOS
  • Щелкните «Установить или переустановить macOS»
  • Выберите ваш внутренний накопитель с файлами и текущей системой и следуйте подсказкам системы
  • Дождитесь установки macOS и можно пользоваться.
Если в точности следовать инструкции, ваши файлы, настройки и данные не будут утеряны. Однако учтите, что при установке старой версии macOS поверх новой в системе могут возникнуть нестыковки и ошибки. Делайте это на свой страх и риск. 

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