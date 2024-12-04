Как восстановить macOS — все способы в 2024 и 2025 году





Благодаря усилиям Apple в области популяризации своих компьютеров Mac больше не является уделом гиков, мажоров или фанатов бренда. Сегодня эти современные, удобные ноутбуки и компьютеры с умеренным ценником и дружелюбным интерфейсом оценили многие. Я сам перешел на Macbook около семи лет назад и совсем не собираюсь обратно на Windows.

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