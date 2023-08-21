Как войти в аккаунт Telegram, если симка утеряна или не ловит сеть

Олег

Telegram

Самый популярный способ регистрации в большинстве современных мессенджеров — номер телефона. Telegram это тоже касается; сим-карта является основным ключом доступа в ваш аккаунт.

Но что делать, если «симка» не под рукой, потерялась или перестала ловить сеть? Как получить доступ к своему аккаунту Telegram? Есть лишь один способ.

С другого устройства

Если до утери сим-карты вы входили в Telegram с нескольких устройств, то на любое из них может прийти проверочный код для входа. Просто откройте приложение на смартфоне, введите свой номер и дождитесь, пока код придет на планшет или ноутбук (условно). С помощью этого кода вы попадете в аккаунт и спустя сутки сможете его администрировать с нового устройства.

Если устройство одно

Допустим, что вы не входили в свой аккаунт на других устройствах, или же у вас просто больше нет других устройств, кроме одного смартфона. Если это так, то войти в свою учетную запись Telegram без активной сим-карты не получится.

Дело в том, что Telegram не запрашивает ваши паспортные данные при регистрации. Поэтому без подтверждения номера телефона он просто не может удостовериться, что вы — это вы. Единственный способ вернуть свой аккаунт — как можно скорее попасть в салон связи своего оператора и перевыпустить сим-карту. Не забудьте паспорт. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Как добавить любые стикеры из Telegram в WhatsApp на iPhone и Android
Как общаться в Telegram и WhatsApp на Android, не заходя в них. Владельцы iPhone обзавидуются
Шесть способов понять, что вас заблокировали в Telegram

Рекомендации

Рекомендации

Найден вопрос, который нельзя задавать ChatGPT
Нейросеть отправила Человека-паука в разные эпохи. Пещерному Спайди досталось больше всех
Apple закрывает популярнейший iCloud-сервис. Сохраните свои данные!
«Яндекс Такси» теперь умеет работать со сломанной навигацией

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

iProJora
+254
iProJora
Всё работает, как и должно.
2 часа назад в 21:37
#