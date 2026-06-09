Как встать в очередь за новой Siri AI
Фото: Macrumors
Рассказываем, как сделать первый шаг к получению новой Siri AI.
Apple выпустила первые бета-версии iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 для разработчиков. Прошивки включают новые функции, в том числе и обновленную Siri AI. Однако доступ к ней раздают в порядке очереди. Вот что нужно сделать, чтобы встать в лист ожидания:
• Установить iOS 27 для разработчиков
• Зайти в Настройки
• Выбрать Apple Intelligence
• Нажать Join Waitlist — встать в лист ожидания
Теперь вы в очереди за обновленной Сири, однако время ожидания Apple не уточняет.
Напомним, что Siri AI доступна на всех устройствах с поддержкой Apple Intelligence, но часть функций доступны только на более новых iPhone, iPad и Mac локально. Часть функций (генерация изображений) ограничены дневными лимитами, которые увеличиваются с подпиской iCloud+.
Кроме того, на старте Siri AI поддерживает только английский язык и не доступна в России, Китае и странах Евросоюза. Однако последние все же могут опробовать нововведения, но только на компьютерах Mac.
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