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Как встать в очередь за новой Siri AI

Артем

Фото: Macrumors

Рассказываем, как сделать первый шаг к получению новой Siri AI.

Apple выпустила первые бета-версии iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 для разработчиков. Прошивки включают новые функции, в том числе и обновленную Siri AI. Однако доступ к ней раздают в порядке очереди. Вот что нужно сделать, чтобы встать в лист ожидания:

• Установить iOS 27 для разработчиков
• Зайти в Настройки
• Выбрать Apple Intelligence
• Нажать Join Waitlist — встать в лист ожидания

Теперь вы в очереди за обновленной Сири, однако время ожидания Apple не уточняет.

Напомним, что Siri AI доступна на всех устройствах с поддержкой Apple Intelligence, но часть функций доступны только на более новых iPhone, iPad и Mac локально. Часть функций (генерация изображений) ограничены дневными лимитами, которые увеличиваются с подпиской iCloud+.

Кроме того, на старте Siri AI поддерживает только английский язык и не доступна в России, Китае и странах Евросоюза. Однако последние все же могут опробовать нововведения, но только на компьютерах Mac.
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Комментарии (1)

kardigan
+4471
kardigan
Встать в очередь🤣 смешно.
Сегодня в 14:46
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