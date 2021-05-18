Мы уже писали о том, что Xiaomi смогла сделать то, что не удалось реализовать Apple: зарядную станцию, способную заряжать гаджеты беспроводным способом на всей площади поверхности. Называется она Mi Multi-coil Fast Wireless Charging Pad, а внутри нее 19 катушек, что позволяет заряжать до 3 гаджетов одновременно, выделяя каждому мощность до 20 Вт.
Такую станцию уже можно купить за $100-120 в Китае, однако остается не менее интересный вопрос — как она выглядит внутри? И теперь Twitter-аккаунт DuanRui смог раздобыть новую зарядку Xiaomi и разобрать ее, так что ответ на этот вопрос мы теперь знаем.
Ничего инновационного внутри нет: действительно по всей площади поверхности расположены 19 катушек, позволяя заряжать смартфон в любой точке. Также можно заметить металлический теплоотвод и достаточно сложную плату, на которой распаяны контроллеры для каждой из катушек и общие управляющие чипы. При этом само качество изготовления и пайки сложно назвать высоким, но это нивелируется достаточно приемлемой ценой.
Все это заставляет задать вопрос уже Apple — неужели купертиновский гигант не смог сделать также и даже лучше за пару лет разработки?
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: