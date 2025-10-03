Как выглядит студия Apple Music изнутри. Только посмотрите на эти фото

Фархад

Apple Music

Недавно стриминговому сервису Apple Music исполнилось 10 лет, в честь чего компания построила новое здание для фирменной студии. Простым смертным туда попасть нереально, но журналисты портала MacWorld поделились фотографиями.

Внутри студийных помещений расположены профессиональные залы для записи музыки и подкастов, аппаратные с сенсорными микшерами, но большее восхищение вызывают фирменные микрофоны с логотипом Apple Music и пульты, которые убираются в столешницу. Атмосфера выдержана в стиле Apple Store: минимализм, плавные формы и акцент на эргономике.

Новая студия в Лос-Анджелесе также отличается масштабом — в ней есть компактные комнаты для подкастов и просторные залы, которые можно использовать как концертные площадки. На фото заметны огромные видеостены, индивидуальные гарнитуры у каждого рабочего места, регулируемые микрофоны и мягкий свет для съёмок. Apple продумала все детали, включая мебель и освещение — они подобраны так, чтобы пространство выглядело идеально в кадре.

На сегодняшний день у Apple насчитывается несколько студий по всему миру: в Лос-Анджелесе, в Париже, в Лондоне и в Нью-Йорке. Похоже, Apple Music формирует глобальную сеть собственных пространств для создания контента.
Источник:
AppleInsider
