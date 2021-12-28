Откройте «Настройки» → Apple Pencil

Найдите строку «Смахивание из правого угла»

Выберите «Выключить».

В начале лета 2021 года Apple представила нам новую iPadOS 15. Эта система показалась довольно бедной на новинки, так как со сцены мы не увидели практически ничего нового. На первый взгляд, основную массу обновлений взяли на себя Safari и FaceTime, но на самом деле это не так.Пример тому — функция «Быстрые заметки». Это очень удобная фишка, которая позволяет быстро открыть небольшое окно с заметкой и «набросать» там необходимую информацию прямо «на ходу». «Быстрая заметка» вызывается диагональным свайпом из правого нижнего угла, и может быть не просто «чистым листом» — если заметка открыта внутри какого-то приложения, она может «подхватить» связку с текущими задачами и соответствующие отметки появятся прямо в ней.Однако пользоваться «Быстрыми заметками» удобно не всем — а кто-то и вовсе в них не нуждается. Однако в iPadOS 15 эта возможность была включена по умолчанию, и отключить её было невозможно. Это могло заметно раздражат людей, которые привыкли сворачивать приложение свайпом вверх возле правого нижнего угла, ведь теперь это движение запускает новую «Быструю заметку».Начиная с iPadOS 15.2 эту возможность наконец можно отключить.Готово! Ненужная «Быстрая заметка» больше вас не побеспокоит.Кстати, это не очень-то логично, но указанная настройка действует и для жестов пальцами, и для свайпа при помощи Apple Pencil.