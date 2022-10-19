Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram

Мессенджеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они позволяют моментально связаться с родными, друзьями или коллегами, решать любые вопросы на ходу. А с появлением Telegram мессенджер стал еще и новостным агрегатором, благодаря чему активно набирает популярность.
Многие мессенджеры позволяют прочесть входящее сообщение таким образом, чтобы отправитель об этом не узнал. Чтобы это сделать, достаточно удерживать палец на чате — он раскрывается во всплывающем окне, при этом отметка «Просмотрено» на сообщениях не ставится. Для получателя это очень удобно, если прочесть хочется, а отвечать — нет.
Однако отправителю такая функция точно не всегда по душе. Ведь каждому хочется получить ответ на сообщение как можно скорее. Telegram предлагает один неочевидный способ отправить сообщение таким образом, что человек скорее всего прочитает его с отметкой «Просмотрено», после чего не сможет увильнуть от ответа.
Алгоритм:
- Напишите ваше сообщение
- Выделите текст и нажмите Format
- Тапните пункт Spoiler или «Скрытый».
Готово! Теперь текст отправленного сообщения будет закрыт, и прочесть его не получится ни из списка чатов, ни из всплывающего окна. Получателю придется зайти в чат и тапнуть на скрытый текст — только тогда он откроется для просмотра. А если чат уже открыт и вы увидели, что сообщение прочитано, то ответ скорее всего не заставит себя ждать.
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