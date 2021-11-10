Смартфон

10 ноября во всем мире отмечается Международный день молодежи. Сервис билайн.аналитика посчитал, как за последний год изменилась динамика длительности общения по мобильной голосовой связи, а также интернет-трафика у клиентов билайн в возрастных категориях: «до 25 лет» и «от 25 до 35 лет», какая модель телефона у них наиболее популярна, а также в каких городах молодежь больше предпочитает позвонить, чем сидеть в интернете.
 
В среднем у людей до 35 лет за последний год (с 1 октября 2020 года) длительность звонков выросла на 36,6%, а рост потребления мобильного интернета составил 36,8%. Звонки по телефону предпочитают больше женщины, тогда как мужчины чаще пользуются мобильным интернетом.

Клиенты в возрасте до 25 лет стали больше пользоваться мобильным интернетом на 49%, притом, что длительность голосовых вызовов увеличилась почти на 74%. Количество звонков больше всего выросло в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. По увеличению длительности разговора лидируют: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Наибольший скачок трафика мобильного интернета среди клиентов в возрасте до 25 лет за последний год зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Казани и Уфе.

Среди людей в возрастной категории 25-35 лет мобильный интернет стал популярнее на 35,5%, а длительность звонков увеличилась на 34,1%. Топ-5 городов по использованию мобильного интернета, длительности и частоте звонков в этой возрастной категории выглядит так же, как и среди тех, кому до 25 лет.

Топ популярных сервисов, на которые люди в возрасте 25-35 лет тратят мобильный интернет-трафик, выглядит так:
  1. Веб браузинг
  2. Приложения Яндекса
  3. WhatsApp
  4. Youtube
  5. Facebook 
  6. Mail.ru
  7. VKontakte
  8. TikTok
  9. Odnoklassniki
  10. Instagram
Клиенты билайн в возрасте до 25 лет предпочитают следующие интернет-сервисы:
  1. Веб браузинг
  2. Приложения Яндекса (карты, такси и проч.)
  3. Youtube
  4. WhatsApp
  5. Facebook 
  6. VKontakte
  7. TikTok
  8. Instagram
  9. Telegram
  10. Google Play
Топ-10 самых популярных девайсов среди людей до 35 лет представлен следующими устройствами:
  1. Apple iPhone 11
  2. Samsung Galaxy A51
  3. Apple iPhone 7
  4. Xiaomi Redmi 9A
  5. Samsung Galaxy A10
  6. Xiaomi Redmi 9C NFC
  7. Samsung Galaxy A12
  8. Samsung Galaxy A50
  9. Xiaomi Redmi 9
  10. Honor 7A


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