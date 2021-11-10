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10 ноября во всем мире отмечается Международный день молодежи. Сервис билайн.аналитика посчитал, как за последний год изменилась динамика длительности общения по мобильной голосовой связи, а также интернет-трафика у клиентов билайн в возрастных категориях: «до 25 лет» и «от 25 до 35 лет», какая модель телефона у них наиболее популярна, а также в каких городах молодежь больше предпочитает позвонить, чем сидеть в интернете.В среднем у людей до 35 лет за последний год (с 1 октября 2020 года) длительность звонков выросла на 36,6%, а рост потребления мобильного интернета составил 36,8%. Звонки по телефону предпочитают больше женщины, тогда как мужчины чаще пользуются мобильным интернетом.Клиенты в возрасте до 25 лет стали больше пользоваться мобильным интернетом на 49%, притом, что длительность голосовых вызовов увеличилась почти на 74%. Количество звонков больше всего выросло в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. По увеличению длительности разговора лидируют: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Наибольший скачок трафика мобильного интернета среди клиентов в возрасте до 25 лет за последний год зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Казани и Уфе.Среди людей в возрастной категории 25-35 лет мобильный интернет стал популярнее на 35,5%, а длительность звонков увеличилась на 34,1%. Топ-5 городов по использованию мобильного интернета, длительности и частоте звонков в этой возрастной категории выглядит так же, как и среди тех, кому до 25 лет.