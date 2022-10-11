Как загрузить книгу EPUB на «читалку» Kindle. Собрали все способы

Скачайте и установите на смартфон мобильное приложение Amazon Kindle

Войдите в свой аккаунт

Найдите в файловой системе EPUB-книжку и откройте её при помощи приложения Kindle

Утилита предложит загрузить файл в библиотеку Kindle — соглашайтесь

Подключите ваш Kindle к Wi-Fi b нажмите «Синхронизация»

Подождите пару минут — книга появится в библиотеке.

Перейдите по этой ссылке и авторизуйтесь в своем аккаунте Amazon

Найдите строку Personal Document Settings

В блоке Approved Personal Document E-mail List нажмите Add a new approved e-mail address

Добавьте свой личный email, с которого вы будете отправлять книги на Kindle и подтвердите его.

Откройте «Настройки» → «Ваша учетная запись»

В блоке «Адрес электронной почты Kindle» перепишите email вида логин_abcde@kindle.com. Сохраните его в контактах вашего смартфона.

Откройте приложение для работы с email

Создайте новое пустое письмо, адресованное на ваш адрес Send-to-Kindle; тема и содержание неважны.

Прикрепите файл книги в формате EPUB и отправьте письмо.

Подключите ваш Kindle к Wi-Fi b нажмите «Синхронизация»

Подождите пару минут — книга появится в библиотеке.

Amazon производит недорогие и качественные электронные книги Kindle, которые полюбились множеству людей во всем мире. Устройства делают качественными и удобными в освоении, малое количество настроек позволяет очень быстро разобраться в них.Однако на этапе загрузки книг у пользователя могут возникнуть трудности. «Читалки» Kindle адаптированы в первую очередь для чтения книг, загруженных из фирменного магазина. В связи с этим количество поддерживаемых форматов ограничено. При этом «закинуть» собственный файл для чтения всё же можно.Один из самых распространенных форматов электронных книг — это EPUB. Найти нужную книгу с таким расширением не составляет труда. При этом Kindle не поддерживает EPUB напрямую, а значит просто подключить девайс к ПК и «скинуть» файл не получится — книжка просто не отобразится в библиотеке. Есть два способа загрузить EPUB-файл на Kindle.Помимо этого, Amazon предоставляет специальный email-адрес для каждого владельца аккаунта. Сервис и адрес носят название Send-to-Kindle. На этот email можно отправлять книги в формате EPUB, а сервер автоматически конвертирует их в совместимый вид и отправит на «читалку». Чтобы отправить книгу таким образом, нужно добавить свой личный email в список доверенных на сайте Amazon.Теперь можно отправлять книгу. Найти email-адрес для отправки книг (он называется Send-to-Kindle) можно прямо в Kindle:Вы всё настроили, и теперь каждую новую книгу можно просто и быстро отправлять на сохраненный ранее адрес.